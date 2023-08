Simeone: "No cambio por un partido: el Real Madrid y el Barcelona son mejores"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró la contundencia de sus jugadores en la goleada (0-7) en el derbi en Vallecas contra el Rayo, que cerraba la tercera jornada de la Liga EA Sports, aunque reiteró que el Real Madrid y el FC Barcelona "son mejores que el resto". "No cambio por un partido que nos tocó ser demasiado contundentes. El Madrid y el Barcelona son mejores que el resto y nosotros competimos para cuando ellos fallen. ¿La mayor goleada fuera de casa? No lo sabíamos. Nos pone muy contentos que hicimos muy buen partido de fútbol", comentó en rueda de prensa. Simeone reconoció que le gusto "muchísimo" la respuesta del grupo en Vallecas. "El año pasado, tras el primer tiempo ante el Espanyol, terminamos empatando aquel partido. Aprendimos de ese día y el partido no lo acabamos de jugar nunca porque los cambios entraron como tenían que entrar. Tuvimos gran jerarquía con los cambios y tenemos un equipo fuerte de intensidad", destacó. A su juicio, sus jugadores interpretaron "muy bien" el partido. "Se veía que podíamos encontrar lugares para hacer daño. Trabajamos muy bien romper atrás y creo que los goles vinieron de esa manera en el inicio. Tuvimos la contundencia que se necesita para competir y ojalá mantener este ritmo de juego. En el grupo tenemos a un equipo importante", manifestó. Para el 'Cholo' Antoine Griezmann, quien volvió a marcar y fue elegido el MVP del partido, es un jugador "importantísimo". "Necesitamos goles de todos. En el fútbol, el peso está cada día más en las áreas. Si te defiendes bien y tienes contundencia estas más cerca de ganar. Tranquilo no estoy nunca", apuntó sobre el inminente cierre del mercado de fichajes.