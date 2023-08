Rusia prevé mantener nuevas conversaciones con Turquía "en un futuro cercano"

Las autoridades de Rusia han informado este lunes de que está previsto que los ministros de Exteriores ruso y turco, Sergei Lavrov y Hakan Fidan, respectivamente, se reúnan "en un futuro cercano" en Moscú para mantener una nueva ronda de conversaciones. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha indicado que esta medida se enmarca en los continuos intentos por parte de Turquía por persuadir a Rusia para que vuelva al acuerdo de exportación de grano desde puertos ucranianos a través del mar Negro. El Kremlin, por su parte, ha indicado que el presidente ruso, Vladimir Putin, también estaría planeando reunirse próximamente con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, si bien las partes no han fijado aún una fecha concreta, según informaciones de la agencia de noticias rusa TASS. Este mismo lunes, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha desvinculado la salida de dos cargueros desde Ucrania de la posible reactivación del pacto alimentario. "El hecho no tiene que ver con las perspectivas de reactivación del acuerdo de grano. Estas dependen directamente de que se cumplan en rigor, no de palabra, las promesas y los compromisos contraídos con Rusia. O sea, que el pacto se cumpla en lo concerniente a la parte rusa", ha aseverado. "Aquí estamos ante una materia diferente y nuestro departamento militar, por supuesto, realiza el monitoreo pertinente", ha manifestado Peskov durante una rueda de prensa celebrada después de que el buque 'Primus', que permanecía en el puerto de Odesa desde febrero de 2022, zarpara el sábado por la mañana con destino Bulgaria. Se trata del segundo buque que abandona puerto ucraniano desde que Rusia suspendió el acuerdo de grano el pasado mes de julio, fecha desde la cual Rusia considera como objetivos militares los barcos que atraviesan el mar Negro.