Rumores de distanciamiento entre la Infanta Elena y la Infanta Cristina por sus hijas

Victoria Federica se ha convertido en un verso suelto dentro de la familia del Rey. Al contrario que sus tíos Felipe VI, Letizia y Cristina, su madre la Infanta Elena, sus primos -tanto las Borbón Ortiz, Leonor y Sofía, como los Urdangarín Borbón, Juan, Pablo, Miguel e Irene- e incluso su hermano Froilán, alejado de los escándalos desde que dejó Madrid para instalarse en Abu Dabi el pasado febrero, la influencer lleva una vida enfocada a las redes sociales y las fiestas. Convertida en una de las celebrities más solicitadas del momento, Victoria está disfrutando del verano más intenso y movido de su vida: Ibiza, Formentera y Marbella se han convertido en los escenarios perfectos en los que la nieta del Rey Juan Carlos ha paseado palmito tanto de día -luciendo su espectacular figura en bikini a bordo de un exclusivo ya por aguas del Mediterráneo- como de noche, convirtiéndose en una de las incondicionales de los conciertos de Starlite Catalana Occidente en la Cantera de Marbella. Salidas nocturnas que ha compartido con su prima Irene Urdangarín, con la que mantiene una relación muy estrecha. La hija menor de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín -que cumplió 18 años en junio- está a punto de comenzar sus estudios universitarios de Hostelería en Lausanne, Suiza, por lo que antes ha decidido aprovechar el verano a tope: vacaciones familiares con su madre y su hermano Miguel en Bidart -donde no hemos visto a su padre- escapada con amigas a Portugal para visitar Lisboa y Oporto; y fiestas, cenas y conciertos con Victoria Federica, que podrían haber desatado la tensión entre las hermanas de Felipe VI. De edades muy cercanas -la influencer cumplirá en unos días 23 años- Irene y Vic son además de primas íntimas amigas, y los planes que han hecho estas vacaciones, y su acercamiento cada vez mayor parece que no hace ninguna gracia a la Infanta Cristina, que siempre ha intentado que sus hijos mantengan un perfil discreto, educado y alejado de escándalos. La posible influencia de su sobrina sobre su hija, y la posibilidad de que Irene se sienta 'seducida' por la vida de fiestas, glamour y despreocupación que lleva Victoria es algo que preocupa y mucho a su madre, que lo único que quiere es que la joven se centre en sus estudios universitarios y se aleje de los focos que rodean a su prima. Algo que habría provocado una brecha entre la Infanta Cristina y la Infanta Elena, que siempre han sido 'uña y carne' pero en las últimas semanas habrían tenido un 'desencuentro' por el miedo de la ex duquesa de Palma a que Victoria sea una mala influencia para Irene. Y es que aunque la duquesa de Lugo tampoco está de acuerdo con que su hija haya dejado sus estudios para convertirse en influencer y modelo, no cree que vaya a afectar negativamente a la vida de su prima, lo que habría desatado un enfrentamiento entre las hermanas.