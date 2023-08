Propuesta arancelaria de Trump recortaría 0,7% del PIB: Estudio

(Bloomberg) -- La propuesta del expresidente estadounidense Donald Trump de crear un arancel del 10% sobre casi todas las importaciones le costaría a los consumidores del país US$300.000 millones al año, provocaría la pérdida de 550.000 puestos de trabajo en Estados Unidos y reduciría el crecimiento en un 0,7%, según un nuevo análisis de la organización no partidista Tax Foundation.

Si otros países toman represalias e imponen aranceles a los productos estadounidenses, el daño económico podría ser aún mayor. La Tax Foundation dijo que la guerra comercial resultante de los aranceles de represalia reduciría el crecimiento en un 0,4% adicional y eliminaría otros 322.000 puestos de trabajo.

Trump, que busca la nominación presidencial en 2024, dijo a Fox Business este mes que impondría el arancel del 10% “automáticamente” para todos los países.

“Cuando las empresas entran y dejan sus productos en EE.UU., deberían pagar, automáticamente, digamos un impuesto del 10%”, dijo Trump a Larry Kudlow de Fox Business. Kudlow fue exasesor económico Trump.

Los aranceles serían una expansión de los gravámenes sobre el acero, el aluminio y otros bienes que Trump impuso durante su presidencia y que el presidente Joe Biden ha mantenido en gran medida.

La Tax Foundation, un grupo de expertos de Washington que generalmente apoya impuestos más bajos, advirtió que el precio de los aranceles de Trump equivaldría a “un aumento de impuestos que rivalizaría con aquellos propuestos por el presidente Biden”.

Pero la campaña de Trump respondió, diciendo que los aranceles impuestos durante la Administración Trump resultaron en “prácticamente ninguna inflación durante toda su presidencia”.

“Este es un comunicado analfabeta a nivel económico, presentado por un grupo globalista de expertos de Washington financiado por intereses corporativos multinacionales que se oponen totalmente a la agenda comercial protrabajadores y proestadounidense del presidente Trump”, dijo el portavoz de la campaña Trump, Steven Cheung.

