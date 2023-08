Montero contesta a Feijóo que el preso beneficiado por el sí es sí también estaría en libertad con la ley anterior

La Ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el preso reincidente beneficiado por la ley del sólo sí es sí también estaría en libertad con la anterior legislación y ha defendido la reforma legislativa impulsada desde su Ministerio. El presidente del Partido Popular exigió el pasado viernes "explicaciones y asunción de responsabilidades" en el Gobierno después de que un exrecluso que había salido de prisión en abril, dos meses antes de la fecha prevista inicialmente para liquidar su condena, fuera detenido por el intento de agresión sexual a una mujer en Dos Hermanas (Sevilla). Ante esta petición de explicaciones, Montero ha asegurado que el detenido hubiese "estado fuera de prisión" igualmente porque así "le correspondería según la pena impuesta por el modelo penal previo a la ley del solo sí es sí, incluso aún sin los cambios de la ley". Ha precisado además que "se trata de un agresor que ya ha sido en numerosas ocasiones arrestado por supuestas agresiones". Ha lamentado, asimismo, que ésta no sea "una situación desgraciadamente nada infrecuente" y ha admitido "el altísimo nivel de impunidad de muchos agresores" que "en muchas ocasiones con el modelo penal anterior a la ley del solo sí es sí no se podía demostrar la violencia o la intimidación que habían ejercido". Montero ha defendido la ley del sólo sí es sí para "combatir el modelo de impunidad" que ha permitido que "la mayoría de los agresores no hayan pisado un juzgado ni una comisaría en su vida". "Eso es lo que tenemos que ir combatiendo progresivamente, ajustando, por supuesto, la respuesta penal a la gravedad y a las intensidades de las múltiples violencias que existen". La ministra ha calificado, además, de "sonrojante" que en España de "todas la violencia sexuales que se producen solo un 8% de las mujeres las denuncien y de ese 8%, solo un tercio consigue una condena para su agresor". La titular de Igualdad ha precisado, no obstante, que las violencias sexuales "no se combaten solo ni fundamentalmente con el Código Penal, sino sobre todo con todos los mecanismos de prevención, educación y detección precoz".