Miriam Sánchez, en coma inducido en una clínica de salud mental

Delicados momentos para Miriam Sánchez. La que fuera ganadora de 'Supervivientes', alejada del foco mediático en los últimos años por los problemas de adicciones y de salud mental de los que ella misma ha hablado en diferentes platós de televisión, está ingresada en una clínica psiquitátrica de Madrid desde el pasado viernes y, como ha revelado su ex Pipi Estrada, se encontraría en coma inducido. Al parecer, como ha contado el periodista en 'Fiesta', su estado se habría agravado en los últimos días y habría sido la propia Miriam la que habría decidido ingresarse en la mañana del 25 de agosto en un conocido centro especializado en salud mental, provocándole un coma inducido para someterla a diferentes pruebas neurológicas. Pipi, que tiene una hija de 16 años en común con la ex actriz porno, no dudaba en confesar su preocupación por este nuevo revés en la vida de la mujer con la que mantuvo una relación entre 2006 y 2013 : "Es muy triste, una pena. La salud mental es muy complicada y evidentemente yo estoy preocupado también por mi hija. Una niña con 16 años necesita la figura de su madre, y ahí estaremos para darle la fuerza suficiente a mi hija". "Esperemos que este momento en el López Ibor sea positivo para Miriam, que pueda salir adelante y le deseo lo mejor porque es una gran madre, una gran persona se merece todo lo mejor" ha añadido, mostrando su apoyo incondicional a Miriam. Una preocupación que no ha dejado de aumentar ante la falta de noticias sobre su expareja. Mientras el sábado Pipi habló sin ningún problema con el actual novio de su ex, Fernando -y esté le contó cómo se encontraba la actriz- horas después su entorno ha decidido dar la callada por respuesta y no desvelar nada sobre su estado. Así lo ha asegurado el colaborador en 'Fiesta', que este domingo se ha lamentado de que ha sido incapaz de averiguar nada sobre Miriam. A pesar de que ha estado todo el día llamando por teléfono y mandando mensajes para enterarse de la última hora sobre la madre de su hija, no ha obtenido ningún tipo de respuesta, lo que le ha resultado de lo más extraño: "No entiendo la razón, esta incomunicación. No tengo ningún tipo de información, no sé cuál puede ser el motivo. Hoy es un día extraño, raro" ha reconocido, planteándose incluso que su expareja haya salido ya del coma inducido -algo sin confirmar- y haya decidido no revelar nada sobre su salud. "Por ella siento respeto, admiración. Me ha dado una hija maravillosa, ella quiere mucho a su madre. No entiendo que esté pasando esto porque realmente tenía un camino maravilloso" ha añadido mostrando su apoyo y su cariño a Miriam en este duro trance del que pronto esperamos poder ofreceros más datos.