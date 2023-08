Michel marca 2030 como el año de la próxima gran ampliación de la UE, incluida la adhesión de Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha concretado 2030 como el año en que debe tener lugar la próxima gran ampliación de la Unión Europea, incluyendo la adhesión de Ucrania y de otros seis países balcánicos que ya ostentan el estatus de candidatos. Así lo ha señalado este lunes durante su intervención en el foro estratégico de Bled (Eslovenia), donde ha destacado que la "solidaridad" está en el corazón de la integración europea y es lo que hace a la UE "más fuerte", razón por la que considera que es momento de avanzar en las negociaciones sobre la ampliación. "Es hora de abandonar la ambigüedad para afrontar los retos con claridad y honestidad", ha apostillado Michel, quien ha incidido en que para fortalecer la UE "es hora de afrontar el reto de la ampliación". Consciente de que la "lentitud" del camino hacia la UE ha "decepcionado a muchos", tanto en los Balcanes como en el seno de la propia UE, Michel ha parafraseado al canciller alemán, Olaf Scholz, para resaltar que la Unión debe cumplir sus promesas. El presidente del Consejo se ha referido también al ataque a la soberanía de Ucrania por parte del Kremlin para recordar que Rusia no ha atacado únicamente a un vecino, sino a "todo aquello" en lo que cree y defiende la UE y ha apelado a poner en práctica las lecciones aprendidas y a actuar ahora con la misma "decisión" que ya se hizo para dar respuesta al inicio de la guerra o a la pandemia de COVID-19. "La ampliación ya no es un sueño, es el momento de avanzar", ha animado Michel, quien ha reconocido, no obstante, que "aún queda mucho trabajo por hacer" y que será "difícil, complejo y a veces doloroso" pero necesario para ser "creíbles". En este sentido, ha apuntado que cuando se prepare la próxima agenda estratégica, ambas partes deben fijarse un mismo objetivo: "Debemos estar preparados para la ampliación en 2030". Una meta que implica que el próximo presupuesto a largo plazo de la UE deberá incluir un objetivo "común" que Michel confía en que anime a la UE y los países candidatos de los Balcanes a "actuar mejor juntos". Según ha avanzado el presidente del Consejo Europeo, las negociaciones sobre la ampliación de la UE y el calendario que ha propuesto este martes se debatirán en la próxima cumbre, prevista para el 26 y 27 de octubre en Bruselas, y en la que espera que Bosnia y Herzegovina y Georgia "vuelvan a estar sobre la mesa".