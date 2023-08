Marta Nieto, sobre la cancelación de 'La infamia' en Toledo por PP y Vox: "Censurar obras hace que seamos borregos"

La actriz Marta Nieto ha condenado la cancelación de la obra teatral que ella misma protagoniza, 'La infamia', en Toledo, prevista para el próximo 15 de diciembre, que aborda la historia del secuestro de la periodista mexicana Lydia Cacho, que descubrió una trama de pederastia en su país. "El arte tiene una misión que es plantear preguntas y hacernos pensar. Censurando este tipo de obras lo único que hace es que otra vez seamos borregos", ha señalado la actriz en una entrevista con Europa Press con motivo del estreno de la película 'La manzana de oro'. La intérprete ha calificado la eliminación de la obra en la programación de Toledo de "fascinante" y considera que la sociedad debe ser más "activa" para que no ocurran estos episodios. "La cultura consiste en macerar el pensamiento, dar alas a la creatividad y al pensamiento propio, pero estos partidos políticos esto lo consideran el enemigo", ha lamentado. Marta Nieto ha criticado que 'La infamia', que denuncia la pederastia, "no tiene ninguna arista malinterpretable" y añade que "cuenta hechos internacionales". "Es claramente una obra que hace el bien y que te cuenta unos hechos internacionales, que ni siquiera son locales. Es una obra que te hace darte cuenta de ciertas realidades y que hace pensar", ha detallado. Además, afirma que la eliminación de 'La infamia' en el programa cultural de Toledo permite la introducción de "otras obras que tienen que ver más con su discurso". "No nos tenemos que relajar con los derechos conquistados", ha indicado. En este sentido, apostilla que la postura del PP y Vox en Toledo le pone "los pelos de punta". "Claramente ya no se esconden, es algo que siempre ha estado ahí y ahora ya no les da pudor hacerlo a la vista del todo el mundo. Ellos dicen 'si te va a hacer pensar, entonces mejor no lo vas a hacer', lo cual pues te pone los pelos de punta y me parece que algo tenemos que hacer", ha sentenciado. Por su parte, el actor Sergi López, que también participa en 'La Manzana de oro', apunta que el "fascismo" obliga a los representantes del mundo del arte a "posicionarse" porque es un sector que "tiene vocación de transformar la sociedad". "El fascismo nunca va bien pero te obliga a posicionarte y a darte cuenta de que el mundo del arte no puede ser inocuo e inofensivo. El contar historias nos obliga a plantearnos lo que hacemos y a continuar luchando", ha apostillado. El Ayuntamiento de Toledo justificó esta cancelación por carecer de presupuesto para otras partidas más prioritarias para atender a mujeres en situación de vulnerabilidad y no descartó "poder incluirla en otro momento de cara al futuro". Así, aseguró los cerca de 9.000 euros para la obra aún sin contratar, para atender otras necesidades, tras la denuncia de la autora Lydia Cacho y del PSOE en la localidad.