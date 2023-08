Los españoles mayores de 45 años son fans de Candy Crush, mientras que los niños y jóvenes prefieren Roblox y Twitch

Los españoles invierten alrededor de 17 horas al mes en actividades dedicadas al consumo de contenido 'gaming', siendo Candy Crush el juego favorito entre los usuarios mayores de 45 años y Roblox el preferido para los más pequeños de entre 4 y 15 años. Así lo ha recogido en un estudio la empresa medidora de consumo digital en España Growth from Knowledge (GfK) DAM, dentro de su análisis sobre los hábitos y preferencias de contenidos de 'gaming' en España, que ha recabado datos a partir de la navegación de los usuarios registrada durante el mes de julio de 2023 en España. Enmarcado en la celebración del Día Mundial del Videojuego, que tiene lugar el martes 29 de agosto, el estudio subraya que más de 14 millones de personas disfrutan diariamente de contenidos de videojuegos, empleando una media de prácticamente 17 horas al mes en el consumo de contenido 'gaming'. Así, según estos datos, el estudio refleja que el consumo de contenido de videojuegos alcanza alrededor del 74 por ciento de la sociedad en España. En este sentido, de entre las actividades preferidas relacionadas con el sector, los usuarios escogen principalmente jugar a videojuegos, con 12,9 millones de usuarios diarios. En segundo lugar queda la consulta de información sobre videojuegos en medios de comunicación, blogs o páginas web especializadas, con 1,3 millones de usuarios que emplean tiempo en ello diariamente. Asimismo, otra de las actividades favoritas de los usuarios es el consumo de contenido de plataformas especializadas en 'gaming' como Twitch, cuya actividad registra más de 980.000 usuarios españoles diarios. CANDY CRUSH Siguiendo esta línea, los datos del estudio también detallan que el Candy Crush es el juego preferido entre los usuarios mayores de 45 años. Tanto es así que una década después de su lanzamiento, que tuvo lugar en el año 2012, su popularidad se mantiene intacta en este segmento de edad en España. Concretamente, el videojuego, que se basa en hacer combinaciones con caramelos de colores, cuenta con más de 424.000 usuarios únicos cada día en el segmento de los 45 a los 54 años, lo que supone más de 933.000 usuarios mensuales. Además, este grupo de edad dedica una media de 12 horas y 47 minutos al mes en este juego. También tiene éxito para los españoles de entre 55 y 64 años. Así, Candy Crush cuenta con más de 396.000 usuarios diarios de este grupo de edad, superando los 810.000 usuarios mensuales que, en concreto, dedican al juego 14 horas y 45 minutos al mes. Los mayores de 65 años no se quedan atrás con Candy Crush, que es el juego de referencia para más de 258.000 usuarios diarios de esta franja de edad. Exceden el medio millón de usuarios mensuales y son los que más horas al mes dedican a esta actividad, con 16 horas y 38 minutos de media. Además de todo ello, el Candy Crush es la aplicación preferida para los mayores de 65 años, incluso por encima de otras como el servicio de mensajería instantánea WhatsApp, al que dedican 9 horas al mes. Asimismo, este juego también supera a otras redes sociales como Instagram o otros sitios web como la mayoría de medios de información generalista. PLATAFORMAS DE 'STREAMING' Y ROBLOX En cuanto a sectores de usuarios más jóvenes, el estudio de GfK DAM pone de relieve que el vínculo con los videojuegos es "muy fuerte", tanto para adolescentes como para los más pequeños. Tanto es así, que los niños de entre 4 y 15 años conforman el grupo más afín a los contenidos 'gaming' situándose un 12 por ciento por encima de la media poblacional. Siguiendo esta línea, los jóvenes de 16 a 24 años superan en más de un 3 por ciento en afinidad con respecto al resto de la sociedad. De hecho, en el caso de los usuarios más jóvenes (de 4 a 15 años), el videojuego al que más acuden es Roblox, con más de 957.000 usuarios al mes, en el que invierten prácticamente cinco horas mensuales. Por su parte, los usuarios a partir de 16 años prefieren el contenido compartido en la plataforma de contenido en 'streaming' Twitch. Así, el consumo de esta plataforma rebasa el millón y medio de usuarios mensuales de entre 16 y 24 años. De hecho, muestran una afinidad que supera en un 162 por ciento la media poblacional y dedican a esta actividad una media de 4 horas y 42 minutos. No obstante, Twitch también sobresale entre los usuarios de 25 a 34 años, que invierten más de 9 horas al mes en esta plataforma e, igualmente, superan el millón de usuarios mensuales. Con todo ello, el estudio también refleja que las mujeres están mostrando más presencia en el consumo de contenido 'gaming'. Según los datos, casi siete millones de mujeres acceden diariamente a sitios web de videojuegos, frente a los 7,3 millones de hombres. Tal y como ha manifestado al respecto el director de Soluciones Digitales en GfK DAM, David Sánchez, los contenidos de videojuegos "no solo abarcan a gran parte de la población, sino que captan su atención". Asimismo, ha desarrollado que se trata de un público "muy fiel y, sobre todo, entregado que dedica mucho tiempo a su consumo".