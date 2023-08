Las defensas aéreas rusas derriban dos drones sobre la región de Briansk

Las defensas aéreas rusas han derribado durante la noche dos drones ucranianos sobre la región de Briansk, frustrando un nuevo ataque de Kiev, cuyas tropas han aumentado los intentos de irrumpir en territorio ruso. El Ministerio de Defensa ruso ha informado de que "esta noche se frustró otro intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones situadas en el territorio de la Federación Rusa". Si bien Moscú no ha dado más detalles, se presupone que no se han producido víctimas ni daños por la caída de los restos de los drones enviados por Kiev, que en las últimas semanas ha aumentado las incursiones en el país vecino, incluso llegando a la capital rusa. También ha puesto en su punto de mira la península de Crimea, Rusia informó este viernes de que sus sistemas de defensa habían logrado neutralizar durante la noche casi medio centenar de drones, justo un día después de la "operación especial" llevada a cabo por Ucrania en la península. Estos hechos se produjeron después de que un grupo de las Armada y de la Inteligencia de Ucrania desembarcaran en una zona costera situada entre las localidades de Olenivka y Mayak, en el extremo oeste de la península para llevar a cabo una "operación especial", en la que, según Kiev, llegaron a exhibir la bandera ucraniana, coincidiendo además con las celebraciones del Día de la Independencia.