La UE afirma que la expulsión del embajador francés en Níger es una "nueva provocación" de la junta golpista

La Unión Europea ha asegurado este lunes que la expulsión del embajador francés en Níger, Sylvain Itté, es una "nueva provocación" por parte de la junta golpista que no ayuda "en modo alguno" a una solución diplomática de la crisis en el país africano. "La Unión Europea expresa su pleno apoyo al embajador de Francia. Como ya se ha dicho anteriormente, la UE no reconoce ni reconocerá a las autoridades resultantes del golpe de Estado en Níger", ha indicado en un comunicado la portavoz de Exteriores, Nabila Massrali. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado este mismo lunes que el embajador galo no acatará la orden de expulsión de la junta en la medida en que no responderá ante "presiones" de las "autoridades ilegítimas" de Níger. La junta dio el pasado viernes 48 horas a Itté para abandonar Níger, lo que ejemplifica una ruptura final con Francia tras el golpe que derrocó al presidente Mohamed Bazoum el 26 de julio. Sin embargo, el embajador se ha mantenido en su puesto y Macron ha aclarado que así seguirá siendo. Esto se produce después de que la junta golpista acusara a París de querer intervenir en el país utilizando como vehículo a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) con el objetivo de restablecer el orden constitucional y devolver el poder al depuesto Bazoum. La CEDEAO ya tiene decidido "el día D" para un despliegue militar en Níger, si bien mantiene la esperanza de una salida dialogada a la crisis, mientras que, por su parte, Níger ha autorizado a Burkina Faso y Malí, ambos países gobernados por juntas, a intervenir militarmente en su territorio en "caso de agresión". La asonada, originada el 25 de julio después de que un grupo de militares nigerinos --liderados por Tchiani-- dieran un golpe de Estado y secuestraran a Bazoum, ha azuzado nuevamente las preocupaciones sobre la inestabilidad política en Níger, que ha vivido hasta ahora cinco golpes de Estado.