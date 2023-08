La presidenta de Moldavia, sobre la invasión rusa: "Si Ucrania no recibe más ayuda, Rusia no parará"

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha alertado este lunes de que "si Ucrania no recibe más ayuda, Rusia no parará" y seguirá adelante en el marco de una invasión que podría extenderse a otros países de la zona, tal y como ha señalado. Sandu, que ha incidido en la necesidad de que Kiev reciba más ayuda pronto, ha abogado por lograr poner fin a "esta guerra loca" y lograr que Ucrania "recupere sus territorios". Así se ha expresado durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN, donde ha manifestado que Moldavia hace frontera con Ucrania y sufre la "tensión" existente con Rusia, especialmente en la región separatistas de Transnistria. En febrero, el presidente ruso, Vladimir Putin, revocó un decreto aprobado en 2012 y que reconocía en parte la independencia de Moldavia. En el caso de Transnistria, Sandu ha lamentado que "existe un régimen apoyado por Rusia" en la zona. "Hay tropas rusas estacionadas de forma ilegal allí y , por supuesto, así es como las autoridades rusas buscan ejercer su influencia sobre Moldavia", ha dicho. "Cuando la gente en Rusia trata de hacer caer un gobierno elegido democráticamente, se trata de un símbolo claro de que no existe respeto por este país", ha lamentado en relación con la expulsión de diplomáticos rusos. Las tensiones entre las partes han aumentado significativamente desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, lo que ha llevado a la expulsión de todos los diplomáticos rusos del país, y viceversa. Moldavia no forma parte de la Unión Europea pero solicitó su adhesión poco después y obtuvo en junio de 2022 el estatus de país candidato. No obstante, Sandu ha admitido que se trata de un "largo proceso" y ha afirmado que "existen jueces y fiscales corruptos en el país que no quieren que las reformas impulsadas desde la UE salgan adelante". Al ser preguntada por la muerte del líder del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha aseverado que lo sucedido "solo confirma los peligros procedentes de Rusia, un país que carece de justicia". "Desafortunadamente esto no se limita a las fronteras rusas y es la forma en la que Rusia actúa respecto a sus vecinos", ha puntualizado.