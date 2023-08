La madre de Jenni Hermoso rompe su silencio y desvela cómo se encuentra la futbolista

Tras las declaraciones de Luis Rubiales el pasado viernes en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF negándose a dimitir, denunciando que es víctima de una cacería y un asesinato social, y asegurando que su beso a Jennifer Hermoso fue mutuo, consentido y espontáneo, las reacciones no han dejado de sucederse. La futbolista a la que el presidente de la Federación Española de Fúbtol besaba durante las celebraciones del Mundial ganado por las chicas de La Roja, emitía un contundente comunicado desmintiendo al de Motril: "Las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente soncategóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que el mismo ha generado. Claro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no había sido de mi agrado (...) Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consenimiento por mi parte". Sus compañeras de Selección, además de otras 58 futbolistas y exfutbolistas, cerraban filas en torno a Jenni y, tras mostrarle su apoyo incondicional a través de sus redes sociales, emitían un comunicado a través de FUTPRO confirmando que "no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes". Mientras el Gobierno, el CSD y la FIFA -entre otros organismos públicos- han censurado la actitud de Luis Rubiales y han pedido que cese en su cargo -la Federación Internacional de Fútbol le ha suspedido temporalmente durante 90 días- ¿cómo se encuentra Jenni Hermoso? A pesar de que no ha vuelto a manifestarse sobre esta desagradable polémica en la que se ha visto involucrada, la futbolista intenta continuar con su vida y este sábado ha reaparecido tranquila, sonriente y agradecida por la oleada de apoyo que está recibiendo por parte de miles de personas, en el Estadio de Alcalá de Henares para presenciar la final de la Women's Cup entre el Atlético de Madrid y el Milán. Su familia, mientras tanto, intenta mantenerse al margen de este desafortunado asunto que ha empañado la victoria de Jenni en el Mundial y tanto su madre como su hermano prefieren no pronunciarse sobre la actitud de Rubiales. Marisol, la madre de la futbolista, ha salido a pasear a su mascota por los alrededores de su casa y, aunque pensativa y algo seria, no ha dudado en pararse a charlar con algunos vecinos, que se han interesado por cómo está su hija tras los últimos acontecimientos. A pesar de que no quiere pronunciarse ante las cámaras, se ha mostrado muy educada con los reporteros y ha revelado cómo se encuentra Jenni tras las declaraciones de Rubiales: "Bueno, está". Su hermano, Rafa, que tras la comparecencia del presidente de la RFEF no dudó en asegurar que no podía creerse sus palabras, ahora prefiere guardar silencio y, consciente de la presencia de medios de comunicación a las puertas de su casa, ha evitado salir a la calle y se ha limitado a salir por la ventana, dejándonos ver un rsotro pensativo que refleja la preocupación por Jenni en estos momentos. Más habladores se han mostrado los vecinos de la jugadora, que le han mostrado su total apoyo tras la polémica con Rubiales: "Totalmente, todos con Jennifer, lógicamente, es una cosa clara. Pero da mucha rabia por eso, porque ahora mismo las chicas han conseguido un hito histórico y por este* digámoslo* incidente, se va a empañar lógicamente un gran hito histórico que han hecho las chicas. Que, lógicamente, teníamos que hablar más de lo que han conseguido que no de esta anécdota porque realmente aquí, las perjudicadas son todas las chavalas que realmente han conseguido algo muy importante. Habría que hablar, realmente, de lo que han conseguido y no de esta polémica. Esta polémica, que se encargue quien se tenga que encargar". "Lo que ha hecho ha sido poner el foco en el feminismo, que es lo que precisamente le duele a Rubiales. Le duele que haya jugadoras profesionales que hayan llegado hasta donde han llegado y vamos, él no se lo esperaba ni de lejos y por eso ha intentado atacar, en general, a las mujeres como colectivo. Si es que lo que ha hecho este hombre es un acto despreciable de machismo, de la caverna y realmente es algo que tiene que ser penalizado inmediatamente. Este hombre debería estar expulsado" ha apuntado otro vecino, asegurando que de ver a Jenni la recibirían "con los brazos abiertos y le daríamos todo nuestro apoyo y soporte". ?