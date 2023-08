El chavismo cree que la oposición venezolana "no tiene nada" para negociar con el Gobierno

Caracas, 28 ago (EFE).- El diputado oficialista Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, consideró este lunes que la oposición de Venezuela "no tiene nada" para negociar con el Gobierno de Nicolás Maduro en la mesa de diálogo de México, cuyo proceso está estancado desde noviembre pasado.

En una rueda de prensa, en la que habló en nombre del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), Cabello desestimó la capacidad de negociadores como Tomás Guanipa, que forma parte de la delegación opositora en los diálogos, para hacer ofertas al Ejecutivo.

"¿Qué puede negociar un personaje como Tomás Guanipa en México? No tiene nada que negociar, es nulo, vacío, no toma decisiones (...) no tienen nada que negociar, no se han dado cuenta de que el país los dejó atrás", dijo, pese a que la oposición expuso sus condiciones en diversas ocasiones.

Cabello insistió en que el presidente Nicolás Maduro ha sido quien más ha llamado en el país al diálogo, un mecanismo que, subrayó, "jamás ha significado ni significará" la claudicación de la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999.

El diálogo es "para ponerte las cuentas claras (...) 200 años nos quedan aquí de Gobierno, mínimo", sostuvo.

A mediados de julio, Maduro aseguró este martes que existe un consenso entre el chavismo y la oposición en que "hay que levantar las sanciones" económicas impuestas al país, uno de los reclamos del Gobierno en la mesa.

Por su parte, la oposición urgió retomar el proceso, congelado desde noviembre pasado, para establecer garantías para las elecciones presidenciales, previstas para 2024, aún sin fecha definida. EFE

