Doce detenidos en Argentina en operativo internacional contra explotación sexual infantil

Buenos Aires, 28 ago (EFE).- Las fuerzas de Seguridad de Argentina detuvieron a doce personas e incautaron abundante material en el marco de una operación internacional liderada por el país suramericano contra la explotación sexual de niños, informaron este lunes fuentes oficiales.

Las detenciones se concretaron en una treintena de registros en la capital de Argentina y en la provincia de Buenos Aires, en los que además se secuestraron unos 700 dispositivos de almacenamiento electrónico.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, estos procedimientos forman parte de la operación denominada "Aliados por la infancia", liderada por Argentina y que también ha sido desplegada en forma simultánea en Estados Unidos, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Puerto Rico, con un total de 150 domicilios registrados.

"En Chile se detuvo a 5 personas, en Ecuador a una, y se aguardaban aún los resultados de los demás países intervinientes", informó el Ministerio Público Fiscal capitalino.

La operación, que busca combatir la explotación sexual de niños y adolescentes, contó con el trabajo conjunto del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la Embajada de ese país en Argentina y el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires.

La investigación fue posible a partir del uso del sistema de investigación que proporciona la plataforma estadounidense Icaccops, usada para verificar tráfico en internet de material de explotación sexual infantil.

En el centro de monitoreo del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires estuvieron presentes este lunes miembros de Operation Underground Railroad (OUR), una organización no gubernamental estadounidense dedicada a la lucha contra el tráfico y la explotación de niños fundada por Tim Ballard, exagente especial de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a quien Jim Caviezel interpreta en el filme "Sound of freedom" ("Sonido de libertad", 2023).

Según fuentes oficiales, miembros de OUR han colaborado con la Justicia de la ciudad de Buenos Aires en el marco de esta operación internacional. EFE

nk/cmm/enb