Bilbao y San Sebastián acogerán del 2 al 14 de septiembre conciertos de Rauw Alejandro, Robert Plant y Paul Weller

Bilbao y San Sebastián acogerán, durante la primera quincena de septiembre, el regreso de los conciertos internacionales de pago con las actuaciones, de Rauw Alejandro, Robert Plant, Paul Weller y Joe Henry, entre otros, a los que se suma la cita Boga Boga Festibala, prevista del 8 al 10 de septiembre donde están anunciados, entre otros, la mexicana Julieta Benegas y el dúo Panda Bear & Sonic Boom. El puertorriqueño Rauw Alejandro, referente actual de la música urbana latina, será el primero en llegar, con un concierto anunciado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) dentro del tramo español de su gira mundial 'Saturno World Tour'. Las entradas para el concierto, que dará comienzo a las 21.30 horas, están a la venta a precios que oscilan entre los 55 y los 300 euros. El músico, productor y bailarín, que ha publicado cuatro discos desde 2020, ha retomado los conciertos en vivo para presentar su última grabación, 'Playa Saturno' (2023), tras su ruptura sentimental con la también cantante Rosalía. Tal y como ha podido comprobarse en el primero de los conciertos que ofrece en España, el que tuvo lugar el pasado sábado 26 en Valencia, el artista ha eliminado del repertorio actual las dos canciones que hacía a dúo con la catalana, "Besos" y "Vampiros". NUEVO FESTIVAL Los días 8, 9 y 10, será San Sebastián la ciudad que acogerá un nuevo festival Boga Boga, que se desarrollará en varios espacios de la capital guipuzcoanoa y cuenta en su cartel con la presencia, entre otros, de Julieta Venegas, La Femme o el dúo Panda Bear & Sonic Boom. Este último proyecto, formado por el integrante de Animal Collective Noah Lennox (Panda Bear) y por el exintegrante de Spacemen 3, Peter Kember (Sonic Boom), presentará en vivo su primer disco juntos, Reset, un experimento sonoro de pop, electrónica y psicodelia inspirado en la música de los años 50 y 60. El cartel también incluye, entre otros, a Joe Crepúsculo, Belako, Anari y, a lo largo de esas tres jornadas, los conciertos se sucederán en varios escenarios habilitados en la playa de Ondarreta, el Palacio de Miramar y Chillida Leku. Más tarde, algunos de los clubs de la ciudad (Dabadaba, DOKA, Altxerri, Bukowski) se unirán al programa para "hacer una propuesta de electrónica hasta el amanecer". También en San Sebastián, y coincidiendo con el día 10, actuará el que fuera vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant, con un concierto que servirá para abrir la nueva temporada de Kursaal Eszena. Plant estará acompañado de la banda Saving Grace, que, además del propio cantante, integran la joven cantante Suzi Dian (voz), Oli Jefferson (percusión), Tony Kelsey (mandolina y guitarras barítono y acústica) y Matt Worley (banjo, guitarras barítono y acústica). El concierto será a las siete y media de la tarde. Plant tiene previstos otros dos conciertos en España, el sábado 9 en Ourense y el 11 de septiembre en el CCIB de Barcelona. Este nuevo proyecto del vocalista sigue la estela de su búsqueda sonora del folk de raíces, que ya frecuentó en su anterior proyecto junto a la cantante Alison Krauss, más próximo a la etiqueta americana que al hard rock de la histórica formación que compartió en los setenta junto al guitarrista Jimmy Page. EL 'PADRINO' DEL MOD Ya el 14 de septiembre, jueves, el músico británico Paul Weller, ex líder del trío The Jam, abrirá en la sala Santana 27 de Bilbao la gira de conciertos en España con la que viene a presentar su más reciente disco 'Will of the People', una recopilación de temas inéditos no incluidos en sus álbumes como solista. Weller, conocido como 'The Modfather', comenzó su carrera en los años 70 como líder del trío The Jam, y tras su separación, en 1982, se acercó al soul para fundar The Style Council junto a Mick Talbot, que igualmente disolvió en 1989, momento en que emprendió su carrera como solista y publicar su primer trabajo bajo su nombre en 1992. Los conciertos de Weller y su banda, donde destaca el guitarrista de Ocean Colour Scene, Steve Cradock, se celebrarán el 14 de septiembre (jueves), en la sala Santana de Bilbao (20.30 horas, 42 euros + gastos); en el Teatro Salesianos de Vigo, dos días después; al día siguiente, 17 de septiembre, en la sala La Riviera de Madrid, para concluir el 18 en la Razzmatazz de Barcelona. Al día siguiente, también en la capital vizcaína, llegará a la sala BBK el productor, compositor y músico de culto Joe Henry, quien, tras superar un cáncer de próstata, ha retomado su carrera musical con la publicación en 2022 de 'All the Eye Can See' su decimosexto disco de estudio. A esa trayectoria como intérprete hay que sumar otro disco a dúo con el británico Billy Bragg y su labor como productor para músicos como Elvis Costello, Allen Toussaint, Joan Baez, Bonnie Raitt, Rodney Crowell, Loudon Wainwright III, Solomon Burke, Mose Allison, Aimee Mann, Bettye LaVette o Emmylou Harris. Tal y como ha informado la promotora Last Tour, Joe Henry abrirá los tres conciertos previstos en España en la Sala Paral·Lel 62, de Barcelona, el 14 de septiembre; para recalar al día siguiente en la sala BBK bilbaína y cerrar este mini tour en el Café Berlín de Madrid el 17 de septiembre.