Yolanda Díaz se reunirá este lunes con la presidenta de FUTPRO y también con la AFE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, se reunirá este lunes con la presidenta del sindicato mayoritario del fútbol femenino (FUTPRO), Amanda Gutiérrez, con representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y con una delegación de la Liga de Fútbol Femenino, según ha informado el Ministerio de Trabajo un comunicado. En concreto, el objetivo del encuentro entre Díaz y Gutiérrez es ahondar en la situación en la que se encuentran las condiciones laborales de las jugadoras y seguir abordando acciones que garanticen que "hechos como los ocurridos" en la final de la Copa Mundial femenina de fútbol sean "debidamente sancionados". Esta reunión, que se celebrará a las 12.30 horas, también busca garantizar que el fútbol sea un sector "que cuente con condiciones dignas y espacios libres de violencias machistas". En tanto, la reunión de la ministra con la AFE tendrá lugar a las 16.00 horas y su encuentro con la delegación de la Liga de Fútbol Femenino se celebrará a las 18.00 horas. Estos encuentros se producirán en medio de la polémica desatada por los actos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, durante la celebración de la Copa Mundial femenina que tuvo lugar en Sídney y por los que ha sido suspendido con carácter provisional por parte de la FIFA. De hecho, el extremeño Pedro Rocha asumió este pasado sábado, 26 de agosto, la presidencia interina de la RFEF por un periodo de 90 días tras la suspensión provisional Rubiales. Díaz se ha referido a la polémica en diversas ocasiones a través de sus redes sociales y el viernes pasado, cuando Rubiales anunció que no dimitiría de su cargo, afirmó que "el Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes". "Lo que hemos visto hoy (en relación al pasado viernes) en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo", manifestó la ministra tras las explicaciones ofrecidas por Rubiales durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF. Previamente, Díaz había afirmado que Rubiales "sigue sin saber dónde está ni lo que ha hecho" y también ha subrayado que "no está a la altura" y que "debe dimitir ya".