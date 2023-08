Xavi Hernández: "Se ha sufrido pero al final hemos disfrutado"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, confesó el sufrimiento que vivió este domingo en La Cerámica, cumpliendo sanción en la grada, aunque al final terminaron "disfrutando" de una victoria (3-4) ante un Villarreal "complicado" en casa. "Se ha sufrido pero al final hemos disfrutado. Hemos dominado gran parte del partido, sobre todo en la segunda parte. Hemos estado bien en campo contrario, hemos jugado alto y hemos hecho una buena circulación de pelota", dijo después del encuentro. El Barça empezó sufriendo pero se puso 0-2 en dos zarpazos. Con todo, el cuadro de Xavi no supo guardar la renta ni evitar que el 'submarino' siguiera atacando. "Con el 0-2 hemos concedido demasiado y el Villarreal se ha crecido y ha generado otro partido", afirmó. "Hoy defensivamente nos ha costado, pero estoy satisfecho de cómo hemos salido en la segunda mitad y cómo hemos remontado en un estadio complicado. Hemos dado un paso adelante en ataque, en defensa, pero hemos concedido demasiado", añadió. Xavi fue preguntado por el debut de Fermín y, sobre todo, por un Yamal Lamine que con 16 años fue el mejor del partido. "Cuando tenía 18 años apostaron por mí y no tengo ningún problema en poner gente de la cantera que lo hace bien, tiene talento y que trabaja, Fermín es un ejemplo. En los últimos años han salido futbolistas con mucho nivel y es necesario confiar en la Masía", apuntó. "Las expectativas con Lamine son muy altas porque es un jugador diferencial, listo y la toma de decisión casi siempre correcta. Esto es lo más importante en un jugador de fútbol", añadió. Además, el técnico culé celebró el "hambre" de un Ferran que, como contra el Cádiz, saltó del banquillo con gol. "Ferran tiene hambre. Quiere triunfar en el Barça. Es un chaval humilde, trabajador y me alegro mucho por él. Hoy él nos remonta un partido que estábamos perdiendo", dijo. "Frenkie fue realmente excepcional la pasada temporada. Jugó algunos partidos donde fue el mejor centrocampista del mundo. Tiene personalidad, rompe líneas y creo que juega en la posición con la que está contento. Ahora está en la mejor forma desde que llegó al Barcelona", terminó, sobre otro gran partido del neerlandés.