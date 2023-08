VÍDEO: La campaña de Trump dice haber recaudado 7,1 millones de dólares desde la foto policial en Georgia

La campaña del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que ha recaudado 7,1 millones de dólares (6,5 millones de euros) desde que fue procesado en la cárcel del condado de Fulton, en la ciudad de Atlanta (Georgia) este jueves por el caso que le investiga por su supuesta implicación en una red criminal que buscaba revertir los resultados de las elecciones de 2020. El total de recaudación de fondos de Trump durante las últimas tres semanas, tras su acusación y procesamiento en Washington relacionado con el caso federal del 6 de enero y después su entrega y procesamiento en la cárcel del condado de Fulton en Georgia, ronda los 20 millones de dólares (unos 18 millones de euros), según ha explicado un funcionario de su campaña a la CNN. Solo este viernes, el día después de su arresto en Georgia, Trump recaudó 4,18 millones de dólares (unos 3,8 millones de euros), el día de mayor recaudación de toda la campaña. Tras el arresto del expresidente, su campaña también comenzó inmediatamente a vender productos con la fotografía policial del expresidente y las ventas han contribuido a los elevados totales de recaudación de fondos. A principios de este mes, el fiscal especial Jack Smith presentó cuatro cargos federales contra el expresidente. La acusación formal alega que Trump "estaba decidido a permanecer en el poder" y, junto con sus aliados, orquestó un complot para anular los resultados antes del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. Sin embargo, Trump se declaró inocente de esos cargos, que incluían conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial. La semana pasada, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, presentó 41 cargos contra Trump y 18 coacusados, incluido su ex abogado personal y alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, y el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. Estos cargos incluyen violar la ley estatal contra el crimen organizado y la acusación formal afirma que los acusados trabajaron como una "empresa" para anular el resultado de las elecciones del estado. Si bien Trump aún no ha sido procesado en el caso de Georgia, el jueves hizo una aparición en horario de máxima audiencia en la cárcel del condado de Fulton para ser fichado y puesto en libertad bajo fianza. Los asesores de Trump dijeron que estaban muy satisfechos con la cobertura mediática del jueves y el expresidente inmediatamente comenzó a recaudar fondos a partir de su arresto. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/794356/1/campana-trump-dice-haber-recaudado-71-millones-foto-georgia TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06