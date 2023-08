Una ONG británica denuncia un aumento en el traslado de menores no acompañados a una cárcel de adultos

La ONG Human for Rights Network, especializada en los derechos de los refugiados, ha denunciado este domingo un aumento en el traslado de menores no acompañados por parte de las autoridades de Reino Unido a una cárcel de adultos ubicada en la isla británica de Sheppey, en Kent, por presuntos delitos en virtud de la ley migratoria. "Se trata de niños que buscan seguridad y que, en cambio, se encuentran en una prisión para adultos sin esa protección y expuestos a grandes daños", ha sentenciado su directora, Maddie Harris, según ha recogido el dominical Observer, del diario británico 'The Guardian'. La ONG, que ha identificado a 14 menores solicitantes de asilo entre aquellos trasladados a la prisión de Elmley, ha reclamado a las autoridades que investiguen "urgentemente" la situación y pongan fin a la "criminalización" de todas aquellas personas que intentan buscar refugio en Reino Unido. En concreto, la ONG denuncia que, en las evaluaciones realizadas por el Ministerio del Interior, muchos de estos menores no acompañados que han llegado a Reino Unido a través de las peligrosas rutas de Libia son catalogados como adultos y enviados a la cárcel por presuntos delitos en virtud de la ley migratoria. Las recientes legislaciones migratorias impulsadas por el primer ministro, Rishi Sunak, buscan detener la llegada de migrantes en botes a través del canal de la Mancha y se han topado con numerosas críticas por parte de grupos de defensa de Derechos Humanos, especialmente a raíz del traslado de migrantes al buque 'Bibby Stockholm', atracado en el puerto de Portland y con capacidad para 500 personas.