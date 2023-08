Sergio Scariolo: "Brasil es el partido decisivo de este primer grupo"

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, calificó de "decisivo" el partido de este lunes ante Brasil dentro del Grupo G del Mundial 2023, un encuentro "extremadamente difícil" contra un rival "físico" y de calidad. "No hay que darle muchas vueltas, es el partido decisivo de este primer grupo. Entre los equipos con más fuerza, talento, más talla, y desde luego sabemos que va a ser un partido extremadamente difícil", dijo este domingo en la previa. El técnico valoró a un rival de nivel ya en el segundo encuentro del Mundial, después de superar Costa de Marfil el sábado, pensando en avanzar a la segunda fase y hacerlo con pleno de victorias. "Brasil está jugando muy bien, no solo en el campeonato, que no fue un partido decisivo para hacerse una idea, durante toda la temporada", afirmó. "Tienen excelentes bases, jugadores grandes y atléticos y mucha capacidad de tres puntos. Tenemos que estar preparados para pasarlo mal durante el partido, momentos de dificultad y saberlos superar en equipo, individualmente no nos conviene", terminó.