Rusia denuncia nuevos ataques con drones ucranianos en las regiones fronterizas de Briansk y Kursk

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este domingo de que sus sistemas de defensa antiaérea han frenado nuevos ataques ucranianos con vehículos aéreos no tripulados (UAV) sobre las regiones fronterizas de Briansk y Kursk. "El 27 de agosto por la madrugada y por la mañana, el régimen de Kiev volvió a intentar lanzar ataques terroristas con vehículos aéreos no tripulados tipo avión contra la Federación de Rusia", se lee en un mensaje publicado en el canal de Telegram del Ministerio, en el que se asegura que "la defensa aérea detectó y destruyó dos drones sobre los territorios de Briansk y Kursk". Esta agresión sigue a otra de las mismas características que tuvo lugar la víspera en torno a las 21.45 horas (hora local) también sobre Briansk, según denunciaron desde Defensa. Sin embargo, según el gobernador de la región, Alexander Bogomaz, este ataque no causó heridos ni daños. Durante las últimas semanas ha habido un incremento de ataques con drones contra Crimea, las regiones fronterizas entre Rusia y Ucrania e incluso contra Moscú, la capital del país. Este viernes, Rusia informaba de que sus sistemas de defensa aérea habían logrado neutralizar durante la noche casi medio centenar de drones que tenían como objetivo atacar Crimea, justo un día después de la "operación especial" llevada a cabo por Ucrania en la península. En efecto, estos hechos se produjeron después de que un grupo de las Armada y de la Inteligencia de Ucrania desembarcara en una zona costera situada entre las localidades de Olenivka y Mayak, en el extremo oeste de la península para llevar a cabo una "operación especial", en la que, según Kiev, llegaron a exhibir la bandera ucraniana, coincidiendo además con las celebraciones del Día de la Independencia.