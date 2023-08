(Previa) El Alavés visita un Coliseum con temprano runrún de descenso

El Deportivo Alavés visitará al Getafe CF este lunes (19.30 horas) dentro de la jornada 3 de LaLiga EA Sports, con la oportunidad de vencer a un oponente de 'su' Liga por la parte baja de la tabla, ya que los azulones aún buscan el primer triunfo oficial del curso 2023/24. En el Coliseum Alfonso Pérez, la afición local empezó alegre la temporada tras rascar un empate al FC Barcelona (0-0) en la jornada inaugural. Sin embargo, la posterior derrota de su equipo ante el Girona FC (3-0) dejó malas sensaciones, de cara a un campeonato que no afloja ni en el inicio. Son conocidas las bajas de larga duración de Luis Milla y de Enes Ünal, por parte del Getafe, y de Giuliano Simeone, por parte alavesa. Así que el atractivo se centrará en ver si debuta el joven delantero Samu Omorodion en el equipo 'babazorro', recién llegado a la plantilla como cedido por parte del Atlético de Madrid. --HORARIOS DEL LUNES EN LA JORNADA 3 DE LALIGA EA SPORTS. Getafe - Alavés. Martínez Munuera (C. Valenciano) 19.30. Rayo Vallecano - Atlético de Madrid. Munuera Montero (C. Andaluz) 21.30.