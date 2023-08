Previa del Rayo Vallecano - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid visitará este lunes (21.30 horas) el Estadio de Vallecas, dentro de la jornada 3 de LaLiga EA Sports, para enfrentarse a un Rayo Vallecano que ha comenzado muy bien la temporada oficial y que buscará ante los colchoneros su tercera victoria seguida, pero teniendo que lidiar con un obstáculo que dura ya 10 años y medio. El último triunfo del equipo vallecano sobre el Atlético data del 10 de febrero de 2013, fue en Liga y se fraguó con goles de Lass Bangoura y de Léo Baptistão. Desde entonces, 11 victorias rojiblancas y tres empates en 14 enfrentamientos, incluyendo por el camino tanto citas ligueras como una eliminatoria de la Copa del Rey en octavos de final. Koke Resurrección y Radamel Falcao sobreviven de aquel partido de hace década y media, pero el capitán rojiblanco sigue lesionado y el ariete colombiano milita ahora en el Rayo. Diego Pablo Simeone también estaba, guiando desde el banquillo los designios de un Atlético que todavía hoy le confía plenos poderes a nivel deportivo y emocional. El 'Cholo', como termómetro del club en cada rueda de prensa, da por perdida la opción de que Miguel Ángel Gil Marín y Andrea Berta le fichen un '5'. De hecho, en la víspera de visitar Vallecas, Simeone se centró en mantener la calma frente a la amenaza económica desde Arabia Saudí. Aclarar el futuro de João Félix ya no es lo único que le preocupa. A escasos días de que concluya el mercado veraniego de fichajes, la salida de un jugador clave es peor que no contratar a nadie más. Lo de traer a Pierre-Emile Hojbjerg no parece que cuaje y además Thomas Lemar ha engrosado la lista de ausencias colchoneras, donde ya figuraban Josema Giménez y Reinildo Mandava junto al citado Koke Resurrección. Por ese motivo, los focos del Atlético serán nuevamente para el joven Pablo Barrios. Respecto al resto del once titular, las principales dudas para el técnico argentino estarán en alinear para el carril derecho a su compatriota Nahuel Molina o al español César Azpilicueta, así como hallar el adecuado compañero de viaje para Antoine Griezmann. El francés es fijo día sí y día también, pero Álvaro Morata y Memphis Depay pugna por el otro lugar en la delantera. Incluso Ángel Correa les disputa ese cartel, de cara a un encuentro que será un reto juegue quien juegue. Y la culpa la tendrá el portero normacedonio Stole Dimitrievski, aún imbatido esta campaña en Primera División. No en vano, el Rayo venció por 0-2 a la UD Almería en la jornada 1 y luego por idéntico resultado al Granada CF, en dos compromisos fuera de casa que han servido a los pupilos de Francisco Rodríguez para llenarse de moral. "La semana ha sido muy buena. Estamos muy motivados por muchos factores, como es jugar el primer partido en casa", dijo el entrenador rayista el pasado sábado durante una conferencia de prensa. "Es un equipo complicado y es difícil meterle mano", añadió sobre el Atlético. "Lo hace todo bien. Parece que únicamente defiende, pero también ataca bien. Introduce cambios cada temporada y nuestra ilusión es la de competir al 100% en casa. Hemos adoptado automatismos para hacerles daño e intentar obtener un resultado que podamos celebrar", subrayó un Francisco que ha aterrizado con buen pie en Vallecas. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejeune, Espino; Unai López, Valentín; Palazón, Álvaro García, Trejo; y Nteka. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Azpilicueta, Savic, Witsel, Hermoso, Carrasco; Barrios, De Paul, Saúl; Griezmann y Memphis. --ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz). --ESTADIO: Estadio de Vallecas. --HORA: 21.30/Movistar LALIGA TV.