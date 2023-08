Los sistemas de defensa aérea rusos eliminan un dron ucraniano sobre la región fronteriza de Briansk

El Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado que sus sistemas de defensa han eliminado este sábado un vehículo aéreo no tripulado (UAV) ucraniano sobre la región fronteriza de Bryansk. "El 26 de agosto, alrededor de las 21.45, hora de Moscú, se frustró otro intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista contra instalaciones en la Federación de Rusia utilizando un UAV de ala fija. Los sistemas de defensa aérea de servicio han eliminado los aviones no tripulados. Vehículo (interceptado) sobre la región de Bryansk", ha asegurado la agencia militar en unas declaraciones recogidas por la agencia TASS. Según el gobernador de la región de Briansk, Alexander Bogomaz, el ataque con drones no ha causado heridos ni daños y los servicios de emergencia están trabajando en el lugar. Durante las últimas semanas ha habido un incremento de ataques con drones contra Crimea, las regiones fronterizas entre Rusia y Ucrania e incluso contra Moscú, la capital del país. El último de ellos este mismo sábado en el que el Ejército ruso destruyó un dron que se dirigía a la capital rusa, Moscú. Además, este viernes, el Ministerio de Defensa de Rusia informaba de que sus sistemas de defensa aérea habían logrado neutralizar durante la noche casi medio centenar de drones que tenían como objetivo atacar Crimea, justo un día después de la "operación especial" llevada a cabo por Ucrania en la península. Estos hechos se produjeron un día después de que un grupo de las Armada y de la Inteligencia de Ucrania desembarcara en una zona costera situada entre las localidades de Olenivka y Mayak, en el extremo oeste de la península para llevar a cabo una "operación especial", en la que, según Kiev, llegaron a exhibir la bandera ucraniana, coincidiendo además con las celebraciones del Día de la Independencia.