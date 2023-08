Los ministros de Exteriores de Libia e Israel protagonizan un encuentro sin precedentes en Italia

El Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado este domingo que el titular de la cartera, Eli Cohen, mantuvo esta semana una reunión histórica con su homóloga libia, Najla Mangush, en un encuentro sin precedentes entre responsables diplomáticos de ambos países. La reunión tuvo lugar en Italia, donde ambos discutieron posibilidades de cooperación, así como la preservación de lugares históricos en Libia de la cultura judía. No se ha especificado la fecha exacta de la reunión. El ministro, en un comunicado recogido por el 'Times of Israel', describió el encuentro como una "reunión histórica" y un primer paso en un acercamiento entre ambos países. Israel y Libia jamás han mantenido relaciones diplomáticas pero sí han existido contactos esporádicos como los intentos protagonizados en su día por el líder libio Muamar Gadafi, quien llegó a proponer la creación de Isratina, un nuevo estado formado a partir de la unión política de Israel y Palestina, con Jerusalén como capital de una "república federal de la Tierra Santa". Los contactos públicos entre ambos países han sido nulos desde la muerte de Gadafi en 2011 y la consiguiente guerra civil en Libia que ha arrastrado al país al caos y a una división política todavía nítidamente perceptible. Libia está dividida en un gobierno reconocido por la comunidad con sede en Trípoli y representado diplomáticamente por la ministra Mangush, y una administración rival en el este. Sin embargo, en enero del año pasado, como recuerda el 'Jerusalem Post', un jet privado perteneciente al hombre fuerte de la administración paralela del este de Libia, Jalifa Haftar, aterrizó en Israel. El viaje tuvo lugar días después de que los medios saudíes y libios informaran que el primer ministro libio, Abdulhamid Dbeibé, rival de Haftar, se había reunido con el director del Mossad, David Barnea, en Jordania para discutir la normalización con Israel. Estos viajes nunca fueron confirmados de manera oficial y el Gobierno libio no ha proporcionado información sobre el encuentro entre ambos diplomáticos.