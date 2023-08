Isabel Pantoja envía mensajes a través de sus canciones en Canarias

Celebrando sus 50 años encima de los escenarios, Isabel Pantoja comenzaba su gira española este sábado en Las Palmas de Gran Canaria. Con una sonrisa en su rostro y aparentemente tranquila, la tonadillera hacía su aparición asegurando que "estoy feliz" y comenzaba su show con el tan famoso 'Hoy quiero confesar'. Como es habitual en todos los conciertos de la artista, en este también aprovechó para mandar mensajes subliminales a quien se quiera dar por aludido. Fue sobre todo en la primera canción cuando Isabel aprovechó para dejar claro que sigue enamorada, que está cansada y que ha cantado muchas nanas. La cantante salía al escenario mientras sus admiradores le ovacionaban. Haciendo hincapié en la parte de la canción que dice "hoy quiero confesar que estoy algo cansada" moviendo la mano, así como en la parte "si todo el mundo tiene la razón" reflejando todo lo que siguen hablando de ella. Se emocionó en la parte en la que canta "le debo a la vida tantas cosas, tantas, tantas, cosas" y también cuando dijo "he cantando bajito muchas nanas, muchas nanas" queriendo recalcar que sí ha pasado tiempo con sus nietos a pesar de lo que se ha dicho en los platós de televisión. Muy emocionada, la cantante agradeció al público su apoyo en estos momentos: "Sois tan lindos, sois tan lindos y me lleváis tan adentro que uf... Me cuesta". Con la canción 'Abrázame', Isabel dedicó unas palabras: "A esta canción le tengo yo mucho cariño, demasiado diría yo... Nunca es demasiado cuando una es verdadera y quiere de verdad". Uno de los momentos más emocionantes de la noche se produjo cuando interpretó el aclamado 'Marino de luces', un tema dedicado a su difunto marido, Paquirri. La cantante miraba al cielo mientras cantaba 'le pido a dios por ti' y cuando la emoción le sobrepasa, muestra el micrófono a sus fans, pidiéndoles que cantasen por ella mientras se limpiaba las lágrimas con la mano.