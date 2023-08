Isabel Pantoja conquista a su público canario

Isabel Pantoja lo ha vuelto a hacer. Pletórica, con una sonrisa de oreja a oreja en su rostro, la cantante se reencontraba con su público de Canarias este sábado sobre las 22h de la noche y asegurando que "estoy bien". Cinco años después volvía a aparecer en su querida Canarias y recibió de sus espectadores ese calor y cariño que tanto echaba de menos. Un concierto brillante en el que no faltaron sus típicas canciones como 'Marinero de lunes', 'Así fue' u 'Hoy quiero confesar', su llanto desgarrado al ver que todo el público le ovacionaba al cantar o las indirectas que aprovechó para mandar con sus letras. Enfundada en un precioso vestido brillante con tonos azules y con la melena perfectamente peinada, la tonadillera se cambió hasta en dos ocasiones de vestuario para sorprender a todo su público. Como es habitual en sus conciertos, Isabel utiliza un traje para sus baladas, otro para interpretar copla y uno final para sus canciones más actuales. Juan Gabriel estuvo muy presente en el concierto. Gran amigo de la artista y compositor de muchas de sus temas, le dedicó su tan sonado 'Así fue', un himno que ha sonado por el mundo entero y que Isabel nunca descarta en sus actuaciones ya que la letra es más que conocida. La artista también quiso demostrar su incondicional creencia, pidiéndole un deseo sobre el escenario a la Virgen Del Pino: "Que nos dé salud, que es lo único, salud", dedicándole una de sus canciones a la patrona de Gran Canaria y añade a la Virgen Del Rocio, la del Carmen y todas las demás. "Por siempre, hasta que me vaya me la llevaré. También quiero dedicárselo con todo mi amor como cada vez que vengo a la Virgen del Pino, que la tengo también aquí (se señala el corazón), la llevo conmigo a todos los sitios. A todos ustedes vamos a cantarla para que todas la vírgenes: la Virgen del Rocío, la Virgen del Pino, la Virgen del Carmen todas las del mundo que nos de salud es lo único. Salud" expresaba la artista. Uno de los momentos más emocionantes se produjo cuando los Gofiones dedicaron el himno Canario a Isabel Pantoja encima del escenario. Fue la propia tonadillera quien les dio paso y aprovechó para realizar un cambio de vestuario. El portavoz del grupo expresaba el agradecimiento que sentían todos ante este detalle de la artista: "Dar ese cariño que siempre los canarios sabemos dar a esta artista internacional que es Isabel Pantoja". Minutos más tarde, la cantante subió al escenario junto a los Gofiones canarios para cantar con ellos canciones como 'Canarias, Canarias' luciendo un traje de pantalón con detalles dorados. Durante una de las canciones más conocidas, que tarareaba el público, hace varios guiños, uno a La Graciosa, isla donde vivió su sobrina Anabel. Un rotundo éxito de Isabel Pantoja en las Islas Canarias con el que ha comenzado su ansiada gira por toda España para festejar por todo lo alto sus 50 años encima de los escenarios.