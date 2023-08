Fernando Alonso: "Ha sido una vuelta soñada después del parón"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se mostró "muy feliz" con el podio de este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, una carrera con todo "tipo de emociones" que le dejó un segundo puesto soñado después del parón. "Increíble. Feliz por el podio. Fue una carrera muy intensa. Después del verano, de cuatro semanas sin hacer nada, tuvimos todo concentrado en dos horas hoy. Hubiese estado mejor tener un calentamiento previo a este tipo de emociones, han sido muchas concentradas", dijo en declaraciones a Dazn. "Hemos tenido un poco de todo, contento por el podio. Cuando llegó al calendario hace tres años pensé que nunca iba a ver el podio de Zandvoort porque no estaba en esa posición, pero este trofeo me da mucha alegría de tenerlo y haber celebrado junto a Max y Gasly ese momento", añadió. El doble campeón del mundo confesó que en las últimas vueltas, con la carrera relanzada, tenía claro que iría a por la victoria. "Piloto del día, vuelta rápida, ha sido una vuelta soñada después del parón. La salida fue increíble también, en la curva tres adelanté a dos coches. Cuando vi que caían gotas dije 'todo el mundo va a ir un poco con cuidado', salió bien, esas cosas a veces pueden llevarte al muro, también en la resalida tenía pensado atacar a Max pero no estuvo nunca lo suficientemente cerca para atacar", dijo. "Sabía que él iba a ir con más cuidado que yo. Se lo dije al equipo, que iba a ir a por Max si tenía la oportunidad, aunque el segundo puesto era muy importante para el equipo, y me dijeron 'haz lo que quieras, que te está saliendo todo'", añadió. Por último, Alonso destacó la gran sensación que tuvo con su coche, con las mejoras que logró su equipo durante julio. "El coche lo he sentido muy bien toda la carrera. Ha sido uno de esos domingos que estás conectado con el coche de alguna manera", zanjó.