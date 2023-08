Estallan protestas cerca de Trípoli por la reunión de la ministra de Exteriores con su homólogo israelí

Decenas de manifestantes han salido este domingo a las calles de la ciudad libia de Zawiya, a 40 kilómetros al oeste de la capital, Trípoli, tras conocer la reunión mantenida entre la ministra de Exteriores, Najla Mangush, con su homólogo israelí Eli Cohen en un encuentro sin precedentes en la historia de las relaciones entre ambos países. Según el portal Libya Observer, los manifestantes están quemando fotos de la ministra y cortando las calles con neumáticos ardiendo antes de pedir un "severo castigo" para Mangush por entablar una conversación oficial con un representante del Estado hebreo. Las protestas tienen lugar después de que el ex presidente del Alto Consejo de Estado de Trípoli y todavía una de las figuras más destacadas de la política nacional, Jaled al Mishri, exigiera la dimisión en pleno del Gobierno libio reconocido por la comunidad internacional, el Gobierno de Unidad Nacional, por "saltarse todas las líneas religiosas y nacionales", recoge el portal Libya Update. Hasta hace unas semanas Al Mishri dirigía el considerado como principal órgano consultivo del Gobierno de Trípoli, una de las dos administraciones que pugnan desde hace una década por el control de un país sumido primero en la guerra y luego en el caos político tras la muerte del líder libio, Muamar Gadafi. Al Mishri, también rival político del primer ministro libio, Abdulhamid Dbeibé, ha declarado que "el Gobierno ha ido más allá de todas las líneas prohibidas y ahora tumbarlo es un deber", antes de llamar a toda la población "a alzarse en pro de su identidad contra estos proyectos de normalización con la entidad sionista". De igual modo, el gran órgano ejecutivo del país, el Consejo Presidencial, con función de Jefatura de Estado, ha exigido al Gobierno de Trípoli que explique los motivos de este encuentro, que el organismo entiende como una medida unilateral. El encuentro, a entender del Consejo, no es expresión de la política exterior de Libia y sus leyes "que criminalizan la normalización de las relaciones con la entidad sionista", de nuevo en referencia a Israel. "El Consejo Presidencial también pide el ejercicio de medidas de contención contra la ministra Mangush, de acuerdo con las leyes y normas vigentes en el país", ha hecho saber la portavoz del Consejo, Najwa Wahiba, en rueda de prensa recogida por el 'Libya Observer'. Aunque el sátrapa Gadafi protagonizó durante su vida intentos de acercamiento con Israel, Libia no reconoce la existencia del Estado hebreo y sus autoridades se declaran hermanas del pueblo palestino. Ahora mismo no quedan judíos en Libia pero antes de la creación del Estado de Israel, el país sí que acogía a una comunidad judía. Otras formaciones como el Partido por la Justicia y la Construcción también han pedido la dimisión inmediata de la ministra a raíz del encuentro.