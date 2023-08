El PSOE tilda de "pura hipocresía" la disposición de Feijóo a hablar con los independentistas de cara a la investidura

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha calificado de "pura hipocresía" la disposición del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a hablar con los grupos independentistas de cara al debate de investidura que tendrá lugar a finales de septiembre. El líder del PP aseguró este domingo en un acto en el castillo de Soutomaior (Pontevedra) que está dispuesto a dialogar "con los grupos políticos que quieran hablar", así como con los presidentes autonómicos que quieran "aportar", si bien ha advertido que no aceptará "chantajes" ni someterse a la voluntad de las "minorías". "Es una pura hipocresía decir ahora que quiere hablar con los grupos independentistas cuando ha estado diciendo que son inconstitucionales a lo largo de toda esta legislatura", ha valorado Montero en unas declaraciones remitidas a los medios. La ministra en funciones también se ha referido al hecho de que al PP le hacen falta cuatro apoyos más para que Feijóo pueda ser investido presidente del Gobierno. "Se aferra a unos números que no le dan y, por otra parte, niega que la ciudadanía española ha dicho contundentemente que no a un Gobierno del Partido Popular y de Vox, que es la única alianza que puede establecer", ha resaltado Montero. La dirigente del PSOE ha resaltado que su partido seguirá desarrollando una política que permita la "cohesión territorial", que permita "normalizar la convivencia en Cataluña" y que haga del diálogo el método en el que se relacionan las diferentes fuerzas políticas y en el marco de la Constitución.