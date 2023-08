El líder de la oposición de Zimbabue denuncia fraude y reivindica su victoria en las elecciones

El principal líder de la oposición de Zimbabue, Nelson Chamisa, de la Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC), ha rechazado este domingo el resultado de las elecciones presidenciales, calificándolo de fraude, y se ha declarado vencedor de unos comicios que, según observadores, no han alcanzado los requisitos". "Hemos ganado estas elecciones, estamos a la cabeza e incluso nos sorprende que Mnangagwa haya sido declarado ganador cuando no lo es", ha indicado agregando que los datos han sido manipulados y no reflejan la voluntad del electorado. Así, ha insistido en una rueda de prensa en la capital del país, Harare, que rechazan "las elecciones como una farsa", "ignorando" los resultados de unas elecciones que ha tildado de golpe de Estado, al tiempo que ha pedido a la comunidad regional "solidaridad" para "resolver esta crisis política". Horas antes, Chamisa se pronunciaba a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, para anunciar su primer discurso tras los comicios, pero subrayando que se ha tratado de un "fraude flagrante y gigantesco". "Lo hicisteis lo mejor que pudisteis. Sacrificasteis todo. No ha sido en vano. Os han robado vuestra voz y voto, pero nunca vuestra esperanza", había indicado, pidiendo "libertad y justicia" en Zimbabue. El presidente zimbabuense, Emmerson Mnangagwa, ha sido reelegido para un nuevo mandato con el 52 por ciento de los votos frente a Chamisa, que ha quedado en segunda posición con el 44 por ciento de los sufragios. Observadores como los de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) consideran que las elecciones, a pesar de su pacífico desarrollo, "no han alcanzado los requisitos marcados por la Constitución de Zimbabue, la Ley Electoral" ni los principios de la organización regional africana por numerosos aspectos, entre ellos las dificultades para costear el precio de registrar las candidaturas, falta de material electoral o retraso en la apertura de urnas. A ello hay que añadir la detención durante la jornada electoral de casi 40 personas que se identificaban como observadores y la presencia de grupos organizados de simpatizantes del presidente acusados de efectuar presiones al electorado para votar a favor del mandatario. La reacción del Gobierno al informe inicial de la SACD ha sido enérgica hasta el punto de que Mnangagwa dedicó parte de su discurso triunfal del sábado por la noche a defenderse de las críticas. Otros responsables del partido del Gobierno zimbabuense han llegado a denunciar que el informe ha sido manipulado por orden del "enemigos del país", como el presidente zambiano Hakainde Hichilema para orquestar un cambio en el poder, teniendo en cuenta que el ex vicepresidente de ese país Nevers Mumba es precisamente jefe de esta misión de observación.