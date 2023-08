El Gobierno de Pakistán anuncia medidas de emergencia para contener la gran subida de la factura de la luz

El primer ministro en funciones de Pakistán, Anwar ul Haq Kakar, ha anunciado medidas inmediatas para paliar el enorme repunte de la factura de la luz debido a la introducción de nuevos impuestos por parte del Gobierno, y que en muchos casos ha llegado a duplicar el recibo mensual habitual de julio. El primer ministro ha anunciado una reunión de urgencia con el Ministerio de Energía y compañías de distribución "para dar el máximo respiro posible a los consumidores sobre las facturas de la electricidad", ha indicado en su cuenta de X, antes Twitter. El margen de maniobra para el actual gobierno en funciones del país -- ahora mismo inmerso ya en la carrera a las elecciones, que se celebrarán a finales de año -- es muy limitado porque tiene que responder a los objetivos de ajuste marcados por su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las protestas han recorrido este fin de semana la práctica totalidad del país, capital Islamabad incluida, entre avisos de los sindicatos sobre la posible convocatoria de una huelga. Las manifestaciones han tenido en común la misma imagen: ciudadanos quemando al unísono su factura del mes. "Solo tengo tres luces, cuatro bombillas y un frigorífico en casa y no me da el dinero para pagar", ha lamentado un manifestante de Peshawar al diario Dawn, mientras distribuidoras como KE se han lavado las manos y señalado a los nuevos impuestos del Gobierno. "La gente tiene todo el derecho a enfadarse pero el sistema eléctrico de Pakistán es un entorno regulado. Cuando los precios suben, nosotros no ganamos nada, ni tenemos nada que ver en los impuestos que se aplican", según el portavoz Awais Rasheed Munshi al mismo medio.