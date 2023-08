Domingo, 27 de agosto de 2023 (22.00 GMT)

EEUU TIROTEO

Biden condena el ataque de Jacksonville: "No hay sitio para el supremacismo blanco"

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este domingo el asesinato de tres afroamericanos por parte de un hombre blanco en Jacksonville (Florida) el sábado y advirtió que en el país "no hay sitio para el supremacismo blanco". En un comunicado, Biden expresó sus condolencias y explicó que las autoridades federales han abierto una investigación sobre el ataque, al que tratan como "un posible crimen de odio y de extremismo violento".

EEUU TIROTEO

El Departamento de Justicia investiga el tiroteo de Jacksonville como un crimen racial

Washington (EFE).- El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció este domingo que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación por crimen racial tras el asesinato de tres afroamericanos por parte de un supremacista blanco en Jacksonville (Florida). "Nadie en este país debería vivir con miedo a la violencia alimentada por el odio y ninguna familia debería tener que lamentar la pérdida de un ser querido por la intolerancia", condenó Garland en un comunicado.

UCRANIA GUERRA

Ucrania progresa en el sur y dice que ya puede atacar cualquier lugar de Crimea

Kiev/Moscú (EFE).- El Ejército ucraniano prosiguió su avance gradual en la región sureña de Zaporiyia y aseguró que ya puede golpear cualquier lugar de la península de Crimea, mientras las tropas rusas intentaban retomar sin éxito la iniciativa en el frente de Kupiansk, en el noroeste de Ucrania. Las fuerzas ucranianas, según el estadounidense Instituto de Estudio de la Guerra (ISW), han "logrado avances tácticamente significativos" en oeste de la región de Zaporiyia.

RUSIA PRIGOZHIN

Rusia confirma que se ha identificado el cadáver de Prigozhin

Moscú (EFE).- El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) que confirmó hoy que se ha identificado el cadáver del que fuera el líder de la compañía de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, y los de los otros nueve fallecidos en el siniestro de su avión, ocurrido el pasado miércoles. Según el CIR, la identidad de los ocupantes de avión fue confirmada por los análisis comparativos de ADN.

MÉXICO ELECCIONES

El partido de López Obrador cierra giras y va a encuesta para elegir candidato para 2024

Ciudad de México (EFE).- Los seis aspirantes a la candidatura presidencial del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) concluyeron este fin de semana sus giras políticas por el país, para dar paso la etapa final en la que se definirá al candidato para 2024 del partido fundado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

CUMBRE CPLP

Líderes de países lusófonos se comprometen a centrarse en la juventud y la sostenibilidad

Nairobi (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP) se comprometieron a focalizarse en la juventud y la sostenibilidad tras celebrar este domingo en Santo Tomé y Príncipe la XIV Cumbre de la organización. "Somos muy conscientes de nuestro compromiso histórico con el desarrollo social de nuestros pueblos y reconocemos que, sin la juventud, corremos el riesgo de tropezar en el camino que tan desesperadamente queremos seguir", declaró durante el discurso de clausura de la Conferencia el presidente de Santo Tomé y Príncipe, Carlos Vila Nova.

SUDÁN REBELIÓN

Líder paramilitar presenta hoja de ruta para alcanzar solución política integral en Sudán

Jartum (EFE).- El líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo, presentó hoy una hoja de ruta para lograr una "solución política integral" que ponga fin al conflicto en Sudán y establezca los cimientos para la creación de un nuevo Estado federal donde impere una "paz sostenible". Dagalo, alias Hemedti, dijo en X (antes Twitter) que la guerra iniciada el pasado 15 de abril en Sudán entre las FAR y el Ejército es "un reflejo" de una crisis que el país lleva arrastrando durante décadas y que debe abordarse "desde las raíces".

GABÓN ELECCIONES

Gabón suspende las emisiones de medios internacionales tras celebrar las elecciones

Nairobi (EFE).- Las autoridades de Gabón han suspendido temporalmente las emisiones de medios internacionales tras la celebración este sábado de elecciones generales y después de cortar la conexión a internet y anunciar un toque de queda, confirmó hoy a EFE Reporteros Sin Fronteras (RSF). "La suspensión temporal de las cadenas (francesas) France 24, RFI (Radio Francia Internacional) y TV5 Monde y el corte deliberado de internet son inaceptables", dijo Sadibou Marong, director de la Oficina de RSF en África Subsahariana, en declaraciones enviadas a EFE.

EEUU ESPACIO

Los astronautas de la Crew-7 ya están dentro de la EEI y comienzan una misión de 6 meses

Miami (EFE).- Los astronautas de la misión Crew-7 de la NASA y Spacex, que arribaron este domingo a la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de la nave Dragon Endurance, ya están dentro del laboratorio orbital y comienzan hoy mismo "una misión de seis meses", confirmó la agencia espacial estadounidense. "¡Bienvenidos a bordo, Crew7! Los miembros de la Crew-7 se unieron hoy a la tripulación de siete miembros Exp 69 a bordo de la estación espacial, ampliando su población a 11", dijo la EEI en X (antigua Twitter).

ESPAÑA VIOLENCIA MACHISTA

Natalie Portman expresa su apoyo a Jenni Hermoso por el beso de Rubiales

Washington (EFE).- La actriz Natalie Portman expresó en redes sociales su apoyo a la jugadora española Jenni Hermoso por el beso no consentido que le propinó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras la conquista del mundial. Portman publicó en su cuenta de Instagram un artículo del The New York Times sobre la exigencia de las jugadoras para que dimita Rubiales y le agregó el mensaje: "Estoy con Jenni Hermoso #seacabó".

int-enb