(Crónica) El Athletic pone la directa contra el Betis y Mestalla pierde la sonrisa ante Osasuna

El Athletic Club venció (4-2) al Real Betis este domingo en la tercera jornada de LaLiga EA Sports celebrada en San Mamés, con un juego directo igual que su camino hacia arriba con dos victorias seguidas, mientras que Osasuna venció (1-2) al Valencia con un gol de Nacho Vidal en el minuto 95. La primera mitad fue un festival de goles y ritmo en Bilbao. Un toma y daca tremendo con más pegada de inicio en los béticos, con un 0-2 a los 10 minutos. Willian José e Isco, de nuevo el mejor de los verdiblancos aunque se queden en cuatro puntos de nueve, pusieron al Betis en clara ventaja, pero el Athletic incrementó si cabe su intensidad y se volcó hacia la meta rival con Nico Williams. El extremo fue decisivo forzando dos penaltis que convirtió Mikel Vesga y, en el largo descuento con tanto VAR para desgracia mayor del Betis, Gorka Guruzeta firmó el 3-2. En el vestuario, el cuadro andaluz no terminó de curar las heridas y los vascos siguieron llegando más, aunque el ritmo bajó y mucho como era lógico. El Betis quiso calma con balón pero no tuvo tanta llegada. Rodri fue un primer cambio de Manuel Pellegrini y ya al final Borja Iglesias como mayor referente, pero la gasolina estaba agotada desde hacía tiempo. El Athletic guardó bien su remontada y Unai Gómez celebró su primer gol de rojiblanco para el 4-2 que regaló a San Mamés. Un triunfo que no logró en el estreno liguero contra el Real Madrid para volver a ser fuerte en La Catedral. Además, Mestalla perdió la sonrisa por culpa de un gol de Nacho Vidal en el minuto 95. El equipo 'che', tras dos victorias en las dos primeras jornadas, sufrió ante un Osasuna que no se despistó a pesar de estar en medio de su regreso a Europa. Además, la última derrota ante el Athletic Club había hecho daño en los 'rojillos'. Los de Jagoba Arrasate se llevaron una buena dosis de energía para buscar la remontada contra el Brujas y entrar en la Conference League, mientras los de Rubén Baraja perdieron su idilio con la épica de su estadio, a pesar de que Hugo Duro había hecho el 1-1 en el minuto 80. El 0-1 fue de Aimar Oroz, de penalti, en el 24'. Pese a empezar por debajo, el Valencia tuvo sus opciones, que desbarató Sergio Herrera. Los locales pusieron en juego esa energía, sobre todo en casa, juventud y entrega que, a falta de fichajes, son sus opciones de no sufrir una nueva temporada. Duro demostró por momentos que la ecuación seguía funcionando, pero una chilena de Nacho Vidal dejó a ambos equipos con seis puntos.