Benjamín Mora elogia la evolución de Atlas tras el empate con Toluca

Guadalajara (México), 26 ago (EFE).- El entrenador del Atlas mexicano, Benjamín Mora, aseguró este sábado que su equipo está en proceso de crecimiento y de potenciar a los jugadores nuevos, como el argentino Augusto Solari y el ecuatoriano Jordy Caicedo.

“Lo veo en el accionar de cada partido, me interesa potencial y funcionar con los jugadores que tenemos, que lo están haciendo muy bien, que seamos más fuertes, estamos en el proceso de evolución y estamos tratando de llegar a nuestro mejor rendimiento en todas las líneas”, dijo tras el empate sin goles con Toluca en la sexta jornada del torneo Apertura mexicano.

Señaló estar satisfecho con la manera en que los jugadores de ataque están adaptándose y encontrando su ritmo.

“Las características, los rendimientos físicos y las combinaciones entre ellos me hace pensar que cualquiera de los cuatro puede jugar. (...) Mientras sigamos recuperando en cancha rival y nunca claudicando el esfuerzo, no tengo preocupación alguna en que vamos a sacar los puntos”, indicó.

Mora lamentó la falta de eficacia de su equipo ante el Toluca, pese a que a su parecer tuvo un buen despliegue en ataque.

“El equipo funcionó bien, me gustó el desdoble, el funcionamiento, el repliegue, el trabajo colectivo. Es complicado porque hay buenas sensaciones del funcionamiento, pero no fuimos eficientes para concretar las acciones que tuvimos, no queda más que potenciar a los muchachos para lograr su mejor nivel”, dijo.

Atlas se coloca en el octavo lugar del Apertura con seis puntos, con un partido pendiente por disputar.

El técnico aseguró que logró conjuntar un equipo con características diversas que le permiten generar un juego “desequilibrante”, con buena “ejecución técnica” y además, ser “pacientes en cada posición”.

Atlas visitará al Querétaro el próximo miércoles en partido pendiente de la quinta jornada.