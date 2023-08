Asaltan la casa de María del Monte cuando ella se encontraba en su interior

Después del asalto que sufrió Miguel Bosé en México hace unos días, este domingo saltaba la noticia de que la pasada madrugada del viernes María del Monte fue sorprendida en su casa por un grupo de encapuchados mientras se encontraba en el interior de su vivienda con su mujer, Inmaculada Casal. La Guardia Civil se encuentra actualmente en plena investigación de este robo con violencia, tal y como publica el Diario de Sevilla, y lo único que ha trascendido hasta ahora es que no hay -por el momento- ninguna persona detenida. "Un equipo de la Policía Judicial de este cuerpo se ha hecho cargo del caso y ha realizado una inspección ocular de la vivienda, en busca de algún vestigio biológico que ayude a identificar a los asaltantes" confirma el diario. Al parecer se trataba de un grupo formado por al menos cinco personas que iban con el rostro cubierto y guantes para no dejar huellas que sustrajo una cantidad de dinero que no ha trascendido.