Anabel Pantoja termina el concierto de su tía muy emocionada y en shock

Hace unos días Anabel Pantoja confesaba a través de sus redes sociales la ilusión que sentía por el concierto de su tía Isabel en las Islas Canarias. Tan solo habían pasado cinco años de la última vez que la artista no actuaba en las islas, pero lo cierto es que en ese tiempo le ha cambiado completamente la vida a la influencer: tanto, que ahora vive allí. Muy emocionada explicaba que era muy emocionante para ella porque hace cinco años ella no vivía en Canarias y ahora sí, mostrando su ilusión al saber que viviría un concierto que le tocaría el alma. Y así ha sido. Isabel se comió el escenario y conquistó a todo su público canario, pero también a su sobrina que, orgullosa, puso algunos stories del momentazo que estaba viviendo. Una vez en casa, Anabel no dudó en grabarse un vídeo para sus seguidores asegurando que estaba todavía en shock por todo lo que había vivido esa noche: "Estoy como... voy a caer rendida, me acabo de duchar, estoy asimilando lo que ha pasado en el Gran Canaria Arena, estoy pensando en lo que han visto mis ojos, lo que ha sentido mi corazón. Hace cinco años ella rompió esquemas, pero hoy ha sido brutal. Muchísimas gracias por los mensajes y ese cariño que le dais... como le sois tan fiel, es impresionante". Como decimos, un concierto muy importante en el que Isabel Pantoja pudo conocer en primera persona a todos los amigos de su sobrina. Ella misma compartió a través de sus redes sociales como la 'pandilla' que ha creado en Canarias se volcaba con la artista después del show. Por último, Anabel también quiso cerrar bocas y colgó una fotografía en la que aparecían el peluquero de su tía, Antonio Abad y su maquillador, Alberto Dugarte... con los que supuestamente -tras su gira en Estados Unidos- había roto su relación. Zanjando así los rumores, no cabe duda de que la noche de ayer quedará para siempre en el recuerdo de muchos canarios entre los que ya se encuentra la influencer.