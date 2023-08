Al menos diez muertos en un tiroteo a manos de una pandilla durante una protesta en Canaán (Haití)

Al menos una decena de personas han muerto a tiros este sábado después de que miembros de una pandilla irrumpieran con metralletas en una marcha de protesta organizada por un el líder religioso en la región de Canaán, al norte de Puerto Príncipe, según ha informado el medio haitiano Metropole. En vídeos publicados en la red social X, antes conocida como Twitter, se puede ver a una multitud de personas portando piedras, palos, botellas, machetes y otras armas blancas, que se habían congregado bajo la dirección de un pastor cristiano para exigir el fin de las matanzas perpetradas por la banda armada que controla la zona, conocido como "los talibán de Canáan". Fue entonces cuando miembros del grupo armado interrumpieron la manifestación, en la que no había vigilancia policial, y abrieron fuego contra los allí presentes. Como resultado, al menos a diez personas han fallecido y decenas resultado heridas, según un informe provisional accedido por el mismo medio. No obstante, no hay todavía cifras oficiales y tampoco las autoridades se han pronunciado en relación a estos hechos por el momento. Haití se encuentra en medio de un escalada de violencia nacional, con zonas prácticamente controladas por bandas armadas, y ataques y secuestros diarios, que se han cobrado la vida desde principios de año de más de 1.400 personas, según estimaciones de Naciones Unidas. La crisis de violencia generalizada en el país se ha visto agravada por el colapso económico y la epidemia del cólera, por lo que el número de personas necesitadas de ayuda humanitaria en Haití se ha duplicado en los últimos cinco años.