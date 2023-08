Adriana Torrebejano reflexiona sobre lo sucedido con Luis Rubiales

Lo sucedido con Luis Rubiales esta semana está dando mucho que hablar y ha abierto un debate nacional... no es la primera vez que se denuncia 'abuso de poder' o 'actitudes sexistas' de forma pública, pero lo cierto es que todavía hay muchos rostros conocidos que no han hablado abiertamente sobre situaciones que han vivido o no. Hace unos días hablábamos con Adriana Torrebejano en el estreno de 'Mi soledad tiene alas' y nos aseguraba que ella a lo largo de su carrera también habría sufrido en algún momento abuso de poder: "hace algunos años tampoco éramos muy conscientes del abuso de poder, ahora tenemos más integrado ese concepto y soy mujer, actriz, evidentemente seguro que lo he sufrido durante muchos años en la profesión, pero ahora ya gracias a dios hemos dado un paso más, somos más conscientes de ese término, estamos más pendientes y al loro. Entre todas nos apoyamos y muchos hombres nos ayudan a que eso no suceda. Mucho mejor". En cuanto a lo sucedido con Luis Rubiales, Adriana, de forma muy sincera, nos comentaba que "es un poco triste que se habla más de ese fatídico beso que de las campeonas del mundo. Han mejorado mucho la vida de muchas niñas que están viendo eso, van a cambiar mucho las reglas a partir de ahora, es una pena que no se haya hablado todo lo que debería haberse hablado". Por otro lado, cuando le preguntábamos por Mario Casas como director, Adriana solo tiene buenas palabras para él: "con mucho corazón, todo lo que hace Mario tiene corazón, encima protagonizada por Óscar, tiene una química todo lo que he visto ha sido increíble, tengo ganas de ver el resultado final". Muy discreta con el tema de Daniel Sancho, Adriana aprovechaba para enviarle ánimo a Rodolfo Sancho: "pues imagino que no lo estarán pasando bien, ambas familias, estarán pasando un momento muy complicado. Sobre todo apoyo a Rodolfo, su madre también que ha salido a decir unas palabras bueno a ver qué dice la justicia y poco más puedo opinar yo, no pinto nada en esto".