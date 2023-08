VÍDEO: La RFEF responde a Hermoso y FUTPRO con "imágenes pruebas" de que Rubiales no miente

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un contundente comunicado pasada la media noche para responder a Jenni Hermoso y su sindicato FUTPRO, con "imágenes" como "pruebas" para demostrar que su presidente, Luis Rubiales, no miente. El intenso viernes que comenzó con una Asamblea Extraordinaria en la Ciudad del Fútbol donde Rubiales descartó dimitir en medio de una fuerte presión política y social, terminó con un último comunicado de la RFEF para responder al de FUTPRO en nombre de Jenni Hermoso. La delantera de la selección desmintió las declaraciones de Rubiales por la mañana, cuando el presidente expuso que Hermoso le "levantó del suelo", para cogerle por las piernas y cuando le dejó en el suelo se abrazaron, momento en el que además, según Rubiales, recibió el consentimiento para el beso en la boca a la jugadora. "Quiero aclara que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, busqué alzar al presidente", apuntó la delantera del Pachuca mexicano en un comunicado de FUTPRO, Asociación de Futbolistas Profesionales. Sin embargo, la RFEF respondió a su vez para "demostrar" que Rubiales no mintió, recordando que pondrá "cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad" de su presidente, quien expuso "de una forma clara y sencilla cómo se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio". "La versión de los hechos del presidente está contrastada en los expedientes internos que se han abierto, sin que hasta la fecha Jennifer Hermoso haya contestado a ninguno de los requerimientos formulados", añade un comunicado en el que presentan una "primera demostración" de la veracidad del relato de Rubiales a través de imágenes del momento de la celebración en el podio. La Federación adjunta cuatro fotos en las que se puede ver a Rubiales con los brazos sueltos por la espalada de la jugadora, "ninguna fuerza podía ejercer", dice la nota, con otra en la que los talones se van levantando. En la tercera y cuarta foto, la RFEF quiere hacer ver que Hermoso "ha elevado del suelo" a Rubiales, quien "debe seguir agarrándose a la jugadoras para no caer". "Las pruebas son concluyentes. El presidente no ha mentido", añade. La RFEF apunta que se "demostrarán cada una de las mentiras que se difundan ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora", anunciando acciones legales contra FUTPRO y lamentando no poder celebrar el éxito en el Mundial. Por último, la Federación respeta la decisión de las campeonas del mundo de no volver a la selección, "mientras continúen lo actuales dirigente" como anunciaron, pero recordó que "la participación en la selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/794254/1/rfef-responde-hermoso-futpro-pruebas-rubiales-no-miente TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06