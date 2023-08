VÍDEO: Francos apoya la decisión de FIFA y le pedirá que el caso Rubiales no afecte a la candidatura del Mundial

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha apoyado este sábado la decisión de la FIFA de suspender al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y contactará con el organismo internacional para que esto "no afecte en ningún caso" a la candidatura para organizar el Mundial 2030. En declaraciones en Barcelona por la salida de la primera jornada de La Vuelta ciclista, también ha destacado que quiere hablar con la FIFA de "todos aquellos extremos del fútbol español que consideren oportunos". FIFA "REAFIRMA" Ha valorado que esa decisión internacional "viene a reafirmar que el camino del Gobierno de España comunicó ayer por la tarde es el correcto" y que la FIFA comparte que los hechos deben investigarse y que, mientras tanto, Rubiales quede suspendido. Por eso ha destacado que la acción de la FIFA no implica que el Gobierno no siga emprendiendo acciones, "como remitió ayer por la tarde al TAD una denuncia analizada concienzudamente" y con argumentos de peso, ha añadido. Además, ha explicado que acaba de pedir por carta a la RFEF que le informe "formalmente de en qué situación queda ahora, después de la suspensión de FIFA, la relación de esta entidad con el Gobierno de España y con el fútbol español", y espera una respuesta urgente. RUBIALES, "EN CONTRADIRECCIÓN" En cuanto a Rubiales, ha criticado que crea que todos los demás son quienes están equivocados: "Quizá quien va en contradirección es él". "Nosotros vamos a seguir nuestro camino", ha insistido Francos sobre la gestión del caso desde el Gobierno. LA VUELTA, "DE PRIMER NIVEL" Respecto a La Vuelta, ha celebrado como catalán que este año salga de Barcelona y ha agradecido la invitación del alcalde, Jaume Collboni, y del Ayuntamiento de Barcelona. Ha deseado que sea una edición exitosa, un gran espectáculo y "un evento deportivo de primer nivel, como lo viene siendo anualmente". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/794338/1/francos-apoya-decision-fifa-rubiales-pedira-no-afecte-candidatura-mundial TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06