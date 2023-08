VÍDEO: El Ayto. de Motril suspende el partido al que iba a asistir Rubiales por riesgo de "alteración del orden público"

El Ayuntamiento de Motril (Granada) ha anunciado este sábado que ha tomado la decisión de suspender el partido previsto en el Estadio Municipal Escribano Castilla al que iba a asistir el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, "ante la posibilidad de que se produzcan actos que puedan suponer un posible delito de alteración del orden público y dentro de las competencias municipales". Así, el Ayuntamiento ha señalado en un comunicado que "se procede a la suspensión del partido de fútbol organizado por el C. F. Motril que se iba a celebrar esta tarde en el Estadio Municipal Escribano Castilla", una decisión se toma a raíz de que diferentes plataformas feministas, como la Plataforma 8 de marzo 25 de noviembre Contra la Violencia de Género de Granada, hayan anunciado la convocatoria de una concentración durante este partido, al Luis Rubiales mostró intención de asistir, para pedir su dimisión ante la polémica vivida por el caso Jenni Hermoso. Este encuentro bajo el nombre de 'Amigos de Luis Rubiales' se iba a celebrar a partir de las 20.30 horas, hora en la que las plataformas feministas han convocado la concentración. Rubiales admitió en la Asamblea General Extraordinaria celebrada este viernes su intención de viajar a la localidad granadina para disputar este encuentro. La plataforma ha mostrado su apoyo a esta jugadora de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, su repulsa ante las declaraciones de Luis Rubiales y su decisión de no dimitir, según ha trasladado la plataforma en un comunicado. "Exigimos la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley 'Solo Si Es Sí', el protocolo de actuación contra la Violencia Sexual previsto en la Ley del Deporte, sanción de su incumplimiento, la exigencia de responsabilidades, que se activen los recursos necesarios, que garanticen sus derechos a nuestras jugadoras en las distintas categorías deportivas y que el Consejo Superior de Deportes (CSD) difunda y promueva acciones de prevención ante el acoso o abuso sexual, el machismo y es sexismo", han reclamado las feministas. Asimismo, han hecho un llamamiento a la sociedad para que "reaccione ante ciertos comportamientos y actitudes hacia las mujeres en la vida en general y en el mundo del fútbol en particular, que son incompatibles con una sociedad que cree en la igualdad". "Es una cuestión de estado", han concluido. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/794339/1/motril-granada-suspende-partido-iba-asistir-rubiales TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06