Sábado, 26 de agosto de 2023 (08.00 GMT)

Ucrania ataca una brigada rusa en Crimea y causa decenas de víctimas

Kiev (EFE).- Las fuerzas armadas ucranianas lanzaron un ataque contra una brigada rusa en Crimea, territorio actualmente ocupado, causando varias decenas de víctimas entre los invasores, informó la agencia Ukrinform con base en fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania. Las fuentes dijeron que para el ataque se utilizaron drones, sin revelar su número exacto, y que hay decenas de muertos y heridos, así como daños en depósitos de municiones. El Servicio de Seguridad de Ucrania anunció además más "sorpresas" para las fuerzas de ocupación.

La defensa antiaérea rusa derriba un dron que se acercaba a Moscú

Moscú (EFE).- La defensa antiaérea rusa derribó esta madrugada un dron ucraniano que se acercaba a Moscú, informó el Ministerio de Defensa de Rusia "Sobre las 03.00 hora de Moscú (00.00 GMT) del 26 de agosto fue frustrado un intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque terrorista con un dron de ala fija contra instalaciones en el territorio de Moscú y la región de Moscú", indicó en un comunicado en su canal de Telegram.Según datos preliminares, no se produjeron víctimas ni daños materiales como consecuencia del derribo del aparato no tripulado.

El resto de compinches de Trump en Georgia se entregan en prisión

Atlanta (EE.UU.) (EFE).- Otros siete aliados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) en su intento de falsear las elecciones de 2020 en Georgia se entregaron en la cárcel para ser fichados por las autoridades. Con su entrega, ya han pasado por la prisión del condado de Fulton los 19 imputados en la trama, incluido el propio Trump, quien hizo lo propio el jueves. La oficina del sheriff del condado informó en un comunicado de que se personaron en el centro penitenciario Trevian Kutti, Robert Cheeley, Jeffrey Clark, Misty Hampton, Michael Roman y Shawn Still, que se espera que salgan en libertad bajo fianza. Posteriormente, hizo lo mismo Stephen Lee, el último de los 19 imputados, que tenían de plazo hasta este viernes para entregarse en la cárcel, ubicada en la ciudad de Atlanta.

EE.UU. no ve en la ampliación de los BRICS la formación de un grupo geopolítico rival

Washington (EFE).- Estados Unidos no considera que la ampliación prevista del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) haga evolucionar a ese bloque en un rival geopolítico y defendió este viernes la libertad de los países de aliarse con quien consideren. "Estados Unidos reitera su creencia de que los países pueden elegir los socios y agrupaciones con los que asociarse. Seguiremos trabajando con nuestros socios aliados en foros bilaterales, regionales y multilaterales para fortalecer nuestra prosperidad común", dijo hoy a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

Níger expulsa al embajador de Francia por rechazar reunirse con los golpistas

Niamey (EFE).- Níger dio un plazo de 48 horas al embajador francés, Sylvain Itté, para abandonar su territorio por rechazar reunirse con su ministro de Asuntos Exteriores, Bakary Yaou Sangare, designado por la junta militar que tomó el poder el pasado 26 de julio después de un golpe de Estado. Así lo ha comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Níger al Ministerio galo de Europa y de Asuntos Exteriores, en una nota diplomática a la que ha tenido acceso EFE. Aunque el Ejecutivo nigerino reprocha al embajador francés su negativa a acudir a la cita con Sangare, prevista para este viernes, acusa al Gobierno francés también de "otros actos contrarios a los intereses de Níger", sin dar más detalles.

Al menos doce muertos en una estampida en un estadio de Madagascar

Antananarivo (EFE).- Al menos doce personas murieron y ochenta resultaron heridas en Madagascar cuando se produjo una estampida en un estadio durante la apertura de los Juegos de las Islas del Océano Índico, confirmó el primer ministro del país, Christian Ntsay. "El Estado se hará cargo del cuidado de los ochenta heridos, entre los cuales once necesitan intervención quirúrgica", declaró a los periodistas el gobernante tras visitar a las víctimas en el hospital.

Mueren nueve personas por un incendio en un vagón de tren en el sur de la India

Nueva Delhi (EFE).- Al menos nueve personas murieron y una veintena resultaron heridas este sábado por un incendio provocado por una bombona de gas en un vagón de tren en el sur de la India, afirmaron fuentes oficiales. El ministro de Hacienda de Tamil Nadu, P. Moorthy, indicó en declaraciones a los medios recogidas por el diario Indian Express que "los pasajeros habían cerrado el vagón privado desde dentro para su seguridad, utilizaron una estufa para preparar té y eso provocó la explosión. Nueve personas han muerto". Los Ferrocarriles indios permiten alquilar vagones enteros, pero "los pasajeros no tienen permitido introducir materiales inflamables como los cilindros de gas", explicaron las autoridades ferroviarias.

El Consejo Electoral de Ecuador aprueba repetir elecciones legislativas en el exterior

Quito (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador decidió este viernes repetir la votación para representantes a la Asamblea Nacional (Parlamento) por las circunscripciones del exterior, tras los problemas registrados con el sistema del voto telemático durante los comicios del domingo pasado. El pleno del CNE anuló las votaciones presidenciales y legislativas por parte de los ecuatorianos que residen en el exterior, luego de que muchos electores se quejaran por no haber podido emitir sus votos por problemas en el sistema de voto telemático aplicado por el propio Consejo. El pleno consideró que la repetición de la votación no afectaría el resultado general para presidente de la República, por lo que declaró que no era necesario organizar nuevos comicios para ese cargo.

Estados Unidos hace públicos dos informes presidenciales sobre el golpe de Estado en Chile

Nueva York (EFE).- Estados Unidos hizo públicos este viernes dos informes presidenciales sobre el golpe de Estado de Augusto Pinochet del 11 de septiembre de 1973 en Chile. En el primero, fechado el 8 de septiembre de ese año, los asesores del entonces presidente estadounidense, Richard Nixon (1969-1974), avisan sobre un "posible intento de golpe" en el país latinoamericano, mientras que en el segundo, del 11 de septiembre, informan de que varias "unidades militares clave" apoyan la intentona.

El barco humanitario Ocean Viking rescata a 438 migrantes en el Mediterráneo central

Roma (EFE).- El barco humanitario Ocean Viking, fletado por la organización SOS Méditerranée, lleva a bordo a 438 migrantes salvados en varias operaciones en aguas del Mediterráneo central y los desembarcará en el "lejano" puerto italiano de Génova (norte). La ONG informó de que las operaciones en el mar transcurrieron este viernes "sin descanso", con la interceptación de numerosas pateras (embarcaciones precarias) procedentes del norte de África, en las que viajaban hacinados cientos de inmigrantes.

El canal de Panamá busca nuevas fuentes de agua

Ciudad de Panamá (EFE).- La reducción del calado y de los tránsitos de buques diarios, que causan ahora una congestión en el canal de Panamá, son medidas de ahorro de agua que se aplican al tiempo que se busca cómo garantizar el recurso en un escenario de crecimiento tanto del negocio de la vía como de la población panameña, ambos dependientes de las mismas fuentes hídricas. La tarde de este viernes 133 buques estaban en espera para cruzar el Canal, 65 con reserva y 68 sin ella. La cifra ha oscilado entre 120 y 130 naves a lo largo de esta semana, cuando lo normal es que haya "hasta 90 buques" en espera, como afirmó el pasado martes la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Despega con éxito la misión tripulada Crew-7 de la NASA rumbo a la EEI

Miami (EE.UU.) (EFE).- La misión Crew-7 de la NASA y SpaceX despegó con éxito la madrugada de este sábado desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida), a bordo de la nave Endurance y rumbo la Estación Espacial Internacional (EEI), donde la tripulación realizará varios experimentos y dará relevo a la Crew-6. La misión Crew-7, la séptima tripulada rumbo a la EEI que realiza la NASA y SpaceX, está comandada por Jasmin Moghbeli, y Andreas Mogensen, de la Agencia Espacial Europea (ESA), y asimismo viajan en la nave otros dos astronautas. EFE

