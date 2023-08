Putin está muy “ocupado” para asistir a la cumbre del G20 en India: Kremlin

(Bloomberg) -- El presidente ruso, Vladímir Putin, no asistirá a la cumbre del Grupo de los 20 en India el próximo mes. Evita otra vez una reunión de líderes internacionales después de que también faltara a la reunión de economías emergentes BRICS en Sudáfrica esta semana.

Putin tiene una “agenda muy ocupada” y su principal objetivo en este momento es proseguir la guerra de Rusia en la vecina Ucrania, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a periodistas el viernes, según el servicio de noticias Interfax.

Putin decidió no asistir a la cumbre del grupo BRICS en Johannesburgo después de que los anfitriones sudafricanos dejaran claro que se verían obligados a arrestarlo por presuntos crímenes de guerra bajo una orden emitida por la Corte Penal Internacional. Participó en las reuniones a través de un enlace de vídeo. A diferencia de Sudáfrica, India no es signataria del tribunal internacional con sede en La Haya.

Putin rara vez ha salido de Rusia desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022, que desató una ola de críticas en todo el mundo y sanciones sin precedentes por parte de Estados Unidos y sus aliados. También estuvo ausente en la cumbre del G20 del año pasado en Indonesia.

