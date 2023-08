Previa del Villarreal - FC Barcelona

El FC Barcelona afronta este domingo (17.30) la tercera jornada de LaLiga EA Sports en su visita al Villarreal, un campo y rival exigentes para medir el inicio liguero del campeón, que no podrá contar con un Pedri de nuevo lesionado, ambos equipos con intención de no descolgarse de la parte alta de la tabla. Aunque acaba de comenzar la temporada, nadie quiere verse rezagado y con cuatro y tres puntos de seis posibles, ni Barça ni Villarreal pueden relajarse. Para el campeón, el inicio está siendo empinado, ahora ante un Villarreal que quiere ser equipo de Liga de Campeones y sin duda tratará de demostrarlo. El cuadro azulgrana tuvo dos partidos duros contra Getafe y Cádiz, dos buenos entramados defensivos en los que se tuvo que conformar con el empate y un triunfo la pasada semana ante los andaluces. En el estreno en el Estadio Olímpico, fue Pedri quien abrió la lata en el minuto 82. El centrocampista canario se lesionó esta semana en el recto anterior del muslo derecho, un contratiempo que ya sufrió el pasado mes de febrero y por el que estuvo más de tres meses fuera de combate. Ahora, Xavi tendrá que buscar alternativas en el centro del campo, que pasan por Gavi y un Gündogan sin mucho ritmo de momento. La buena noticia para los catalanes es la irrupción de Lamine Yamal, quien a sus 16 años parece obligado a asumir una gran responsabilidad. Mientras, Lewandowski debería cortar su sequía en algún momento y el recién renovado Ter Stegen, seguir con la portería a cero que ya llevó a récord la pasada campaña. En el Villarreal están pendientes del posible regreso de Yeremy Pino, en busca de la moral que daría ganar al defensor del título. Después de una marcha irregular, Quique Setién quiere dotar de fiabilidad a un submarino que perdió en su debut contra el Betis y que ganó en una difícil cancha como Mallorca. Los refuerzos en ataque, especialmente el de Sorloth, están aún por despertar en los amarillos, aunque quien sigue rindiendo como el mejor es Gerard Moreno. Del mismo modo, otro pilar como Parejo ha empezado el curso a gran nivel en lo que se espera una buena disputa en el centro del campo y ritmo para medir al Barça. FICHA TÉCNICA: --POSIBLES ALINEACIONES: VILLARREAL: Jörgensen; Foyth, Gabbia, Cuenca, Pedraza; Parejo, Capoue, Terrats; Gerard Moreno, Baena y Sorloth. FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Christensen, Alonso, Balde; Romeu, De Jong, Gündogan, Gavi; Yamal y Lewandowski. --ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas). --ESTADIO: La Cerámica. --HORA: 17.30/Movistar Plus.