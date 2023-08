Periodistas nominados al Emmy documentan la “producción evidente” de fentanilo en México

F. Javier Moral Ruiz

Ciudad de México, 26 ago (EFE).- En México hay una “producción evidente” de fentanilo a pesar de las negaciones constantes por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, según señaló Víctor Valles Mata, reportero del noticiero "En Punto" del canal N+ nominado al Emmy por revelar cómo opera un laboratorio de esta droga.

"Ha sido mucha la presión que Estados Unidos ha hecho contra México al señalarlo como el principal productor de fentanilo y que es el que se los manda a su territorio. Es por ello que el presidente siempre lo esté negando", concretó el reportero en entrevista con EFE.

Esta afirmación se basa en el reportaje titulado "Fentanilo: Futuro para el narco, muerte para la humanidad", realizado por Valles y Adrián Tinoco Castillo, realizador de N+, que obtuvo una nominación al Emmy en la categoría de Reportaje Destacado en Español en la sección de Noticias y Documentales.

Su trabajo se plasmó en un reportaje disponible en la plataforma ViX de TelevisaUnivision.

VIVENCIAS DEL REPORTAJE

Valles y Tinoco fueron los únicos que tuvieron acceso a un laboratorio de fentanilo operado por el Cártel de Sinaloa, lo que les permitió documentar en detalle lo relacionado con esta droga sintética en México.

"Ningún equipo mexicano lo había hecho entonces. Estuvimos trabajando, haciendo investigación, buscando contactos y finalmente logramos acceder a este laboratorio clandestino del Cártel de Sinaloa donde logramos documentar cómo se produce el fentanilo en México", remarcó Valles.

Por su parte, Tinoco compartió que la experiencia fue impactante, ya que al ingresar al laboratorio presenciaron de cerca cómo se producía el fentanilo y, además, observaron a personas consumiendo esta peligrosa sustancia.

"Nunca nos sentimos amenazados, nunca tuvimos un arma en la cabeza", enfatizó el realizador.

"Pero tratándose de un grupo criminal nunca se sabe", matizó su compañero.

La motivación detrás de abordar este tema peligroso y delicado fue explicada por Valles Mata, quien destacó que su enfoque en el periodismo de inmersión en México los llevó a indagar el fentanilo como una parte inicial de un problema más amplio: el comercio ilegal en el país.

SATISFACCIÓN POR LA NOMINACIÓN AL EMMY

Los periodistas, quienes fueron galardonados hace algunos meses con el prestigioso Premio Rey de España de Periodismo Narrativo, compartieron sus emociones y reflexiones acerca de su nominación en los Premios Emmy, cuya ceremonia se celebrará el próximo 27 de septiembre en Nueva York.

Tinoco expresó su emoción al calificar la nominación como una "gran satisfacción" y un "gran honor".

Además, subrayó que este reconocimiento a su trabajo es motivo de una "emoción tremenda".

"A veces todo el mundo, incluida la Presidencia de la República, se enfoca en rechazar al periodismo y desacreditarlo en este tipo de premios, de reconocimientos. Esto te incentiva a decir: okey, lo que estamos haciendo bien y vamos por la ruta correcta", aseveró Valles.

LA NULA PROTECCIÓN AL PERIODISTA

Respecto a la situación actual del periodismo en México, que vive una violencia inédita contra la prensa, el reportero reconoció el sacrificio y la valentía de numerosos periodistas que ponen sus vidas en riesgo a diario en el país, donde al menos 13 comunicadores murieron asesinados por su labor en 2022, según Artículo 19.

Hizo hincapié en que, en medios locales y estatales, aquellos que están en la primera línea de cubrir las noticias cotidianas carecen de cualquier forma de protección.

"No estamos en el peor momento de lo que se genera en el periodismo, pero sí en el peor momento para nuestra profesión porque no nos protegen, no se garantiza tu seguridad como periodista", culminó. EFE

