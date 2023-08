Paula Badosa se despide hasta 2024 por su lesión en la espalda

La tenista española Paula Badosa dio este sábado por finalizada su temporada y se despidió de las pistas hasta 2024 por culpa de la lesión que arrastra desde Wimbledon, una decisión "difícil" que tomó a las puertas del US Open. "Después de estar luchando muchos meses para volver a competir, doy por finalizada mi temporada. Los que me conocéis, sabéis lo mucho que me gusta competir y lo difícil que ha sido tomar esta decisión", dice en un comunicado en sus redes sociales. La catalana entró en el cuadro del Abierto de Estados Unidos y tenía una primera ronda atractiva contra la local Venus Williams. Sin embargo, Badosa decidió no solo ausentarse en Nueva York, sino dar por sentenciada su campaña por una importante lesión en la espalda que le obligó a retirarse en Wimbledon el mes pasado. "Hemos intentado todo junto a mi equipo pero el dolor no me ha dejado avanzar. Gracias a la gente que sigue a mi lado en estos duros momentos. Nos vemos el año que viene, más fuerte que nunca", termina la nota de la tenista. La exnúmero dos del mundo parecía que iba a hacer su reaparición en el US Open, pero finalmente los problemas son lo suficientemente serios como para no poder competir al cien por cien, ni tener una buena previsión de mejora hasta el 2024.