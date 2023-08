Paloma Cuevas sube a redes sociales una especial imagen

Disfrutando por fin de su gira por Chile, Luis Miguel ha dado mucho que hablar en los últimos días por su estado de salud. El cantante, que padece bronquitis, ha llamado especialmente la atención de sus fans al estar en sus conciertos algo más bajo que las últimas veces y con una tos que le delataba... sin embargo, sigue brillando como un grande encima de los escenarios. Paloma Cuevas, que se encuentra al lado de su nuevo amor, no ha querido dejar pasar la oportunidad de apoyar a su pareja por redes sociales y este viernes colgaba una imagen de ella sola, con una sonrisa de oreja a oreja, y con un detalle súper especial... en el storie añadía la canción 'Sonríe' de Luis Miguel. Un tema que podría ser toda una indirecta al artista para que, a pesar de los baches que ha tenido que pasar esta semana, siga sonriendo como siempre ha hecho. El cantante llevaba mucho tiempo preparando esta gira y se moría de ganas por pisar los escenarios en Chile, tanto es así que no ha querido aplazar ningún concierto a pesar de su estado de salud. A pesar de lo que ha trascendido, en redes sociales hemos podido ver como sus espectadores le han jaleado y apoyado desde que salía al escenario hasta que se marchaba. No cabe duda de que Luis Miguel sigue siendo un grande y que su pareja está al pie del cañón junto a él.