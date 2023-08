Morant: "Rubiales no puede seguir representando los valores del deporte ni de un país al que no representa"

La ministra de Ciencia e Innovación en funciones, Diana Morant, ha calificado de "gravísimo" el beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, propinó a la jugadora de la selección Jennifer Hermoso sin su consentimiento. Por estos hechos ocurridos durante la celebración del Mundial celebrado en Australia, Morant considera que "este señor", en referencia a Luis Rubiales, no puede "seguir representando ni los valores del deporte, ni los valores de un país al que no representa". La ministra en funciones ha explicado que este beso se ve agravado por el hecho de producirse en un "escaparate" como el que supone un Mundial de fútbol, que ven millones de niños y niñas. "Este es un hecho grave que la sociedad no admite", ha advertido Morant. Además, la actual titular del departamento de Ciencia e Innovación también ha apuntado que la sociedad está "cansada" y "avergonzada" del comportamiento de Rubiales y también de sus explicaciones posteriores, que a juicio de la ministra en funciones intentaban "normalizar un hecho que es gravísimo".